Премьер-министр Японии заявил о стремлении заключить мир с Россией

Алматы. 19 декабря. КазТАГ – Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о стремлении заключить мир с Россией, сообщает ТАСС.

«Мы будем последовательно продвигаться к разрешению проблемы принадлежности 4 островов (южной части Курил – КазТАГ) и заключению мирного договора с Россией», — заявил во вторник глава японского правительства на встрече с экспертами в Токио.

Отмечается, что С. Абэ высказался в связи с этим за ускорение консультацией с Россией о конкретизации проектов совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, включая сферы аквакультуры, переработки мусора, ветряную энергетику, тепличное хозяйство, туризм. В настоящее время стороны ведут обсуждение таких проектов на рабочем уровне.

«Премьер С. Абэ подтвердил также, что собирается в мае будущего года посетить Россию», — говорится в сообщении.

Кроме того, японский премьер напомнил о предстоящем в будущем году 40-летии со времени подписания договора о мире и дружбе с Китаем.

«Мы намерены сотрудничать с ним во всех сферах — в экономике, туризме, культурных обменах. Хотелось бы поднять отношения с Китаем на новый уровень в том числе путем контактов на высшем уровне», — заявил С. Абэ.

Вместе с тем, премьер-министр Японии подчеркнул необходимость самого жесткого выполнения санкций в отношении КНДР, принятых как советом безопасности ООН, так и Токио на односторонней основе.

«Санкции обязательно дадут результат. Главное – не склоняться перед угрозами со стороны Северной Кореи», — подчеркнул премьер.

Кроме того, С. Абэ высказался за проведение «в спокойной обстановке» дискуссии с участием правящих и оппозиционных партий о пересмотре конституции страны – в особенности ее 9-й статьи, запрещающей Японии иметь вооруженные силы.

«Однако никаких сроков для принятия решения по этому поводу устанавливать не следует», — добавил премьер, отметив, что пересмотр конституции желательно провести до 2020 года.

Отметим, что несмотря на большие объемы инвестиций в российскую экономику, между Россией, как правопреемницы СССР и Японией после Второй мировой войны до сих пор не подписан мирный договор из-за территориального спора за ряд Курильских островов. Сан-Франциский мирный договор 1951 года и Московская декларация 1956 не позволили в полной мере урегулировать и нормализовать российско-японские отношения.