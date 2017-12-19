Правительство Казахстана обратилось в Facebook с запросом ограничить доступ к 7 постам

Алматы. 19 декабря. КазТАГ — Правительство Казахстана обратилось в Facebook ограничить доступ к 7 постам согласно глобальному отчету компании о правительственных запросах за первое полугодие 2017 года.

«За полгода правительство РК направило в Facebook 7 запросов на сохранение информации о пользователях и аккаунтах. Компания ответила, что примет меры для сохранения записей в связи с официальными уголовными расследованиями в течение 90 дней до получения формального судебного процесса. При этом по запросу казахстанской стороны Facebook ограничил доступ к семи материалам», — говорится в отчете компании с января по июнь 2017 года.

В частности, Facebook ограничил доступ к контенту по запросу комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ при МИК РК за нарушение казахстанских законов, связанных с терроризмом.

Согласно данным отчета, число ограничений на незаконный контент увеличилось на 304% по сравнению со второй половиной 2016 года.

Вместе с тем компания отметила, что не предоставляет властям прямой доступ к пользовательской информации и тщательно рассматривает каждый запрос для защиты информации пользователей.