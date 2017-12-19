Алматы. 19 декабря. КазТАГ – Вспышка чумы зафиксирована в Китае, один человек погиб, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«15 декабря текущего года комиссия по вопросам здравоохранения и планирования семьи провинции Ганьсу (КНР) подтвердило смерть пастуха из Субей-Монгольского автономного уезда (СМАУ) от септической формы чумы. Смерть наступила 12 декабря, несмотря на принятые меры. Официально объявлено о 12-ти находящихся под медицинским наблюдением лицах, которые имели контакты с умершим», — говорится в сообщении во вторник.

Органы здравоохранения ввели карантин в госпитале г. Субей, где находился на лечении больной, а также по месту жительства пастуха.

«Министерство здравоохранения Китая направила в СМАУ специальную комиссию для расследования случая заболевания чумой и предотвращения распространения инфекции. В июле 2017 года в провинции Ганьсу от чумы уже умерли 3 человека. За 2016 год в Китае был зарегистрирован только 1 случай заболевания чумой и больной выздоровел», — проинформировали в Роспотребнадзоре.