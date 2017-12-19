ООН обвинила США в оставлении более 40 млн нищих американцев на произвол судьбы

Алматы. 19 декабря. КазТАГ – Организация объединенных наций обвинила США в оставлении более 40 млн нищих американцев на произвол судьбы, сообщает пресс-служба ООН.

«В США в условиях бедности живут более 40 млн человек. Обладая огромным благосостоянием, США бросили на произвол судьбы миллионы людей, которые оказались за чертой бедности. Сегодня американская мечта стремительно превращается в американскую иллюзию», — заявил специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете Филип Олстон.

По его словам, происходит это в связи с тем, что «сейчас в США у людей самые низкие возможности повысить свой социальный статус по сравнению с любой другой богатой страной мира». Спецдокладчик побывал в штатах Калифорния, Алабама, Джорджия, Западная Вирджиния, а также в Пуэрто-Рико и в столице страны – Вашингтоне.

«США являются одной из самых богатых, самых мощных и технологически инновационных стран в мире, но ни богатство страны, ни ее сила, ни ее технологии не используются для оказания помощи 40 млн человек, которые живут в условиях нищеты. В своих беседах я постоянно слышал слова об американской исключительности. Однако, вместо того, чтобы воплощать в жизнь заветы основателей страны, современные Соединенные Штаты стали исключительными в совсем другом смысле: обладая огромным благосостоянием, страна отходит от своей основополагающей приверженности правам человека», — сказал Ф. Олстон.

Представитель ООН подчеркнул, что США, которые является «страной возможностей», превращаются в чемпиона по неравенству.

«Из-за нынешней политики президента Дональда Трампа масштабы бедности в США будут только расти», — добавил он.

Спецдокладчик ООН выразил опасения, что новые законодательные инициативы администрации Д. Трампа, в частности новая политика в сфере налогообложения приведут к разрушительным последствиям для беднейших 20% американцев.

«По последним данным бюро переписи населения США, которые были опубликованы в сентябре 2017 года, в США в условиях бедности живут более 40 млн человек – каждый восьмой американец. 18,5 млн граждан США живут в крайней нищете», — проинформировали в ООН.