Алматы. 20 декабря. КазТАГ – 5 этнических казахов арестованы в КНР за пропаганду терроризма и разжигание межэтнической ненависти, сообщает Rfa.org.

«37-летний этнический казах из г. Шихэцзы по фамилии Ву был задержан 1 ноября за хранение экстремистских материалов на своем мобильном телефоне. 31-летний мужчина по фамилии Чжу из провинции Хами был арестован 6 ноября за «комментарии, разжигающие межэтническую ненависть», — говорится в сообщении.

Еще 3 этнических казаха были арестованы за комментарии террористического и экстремистского характера, опубликованные на платформе WeChat.

«Региональные власти за последнее время расследовали около 10 похожих случаев, связанных с пропагандой, хранением и распространением текстовой, визуальной и аудио информации, содержащей призывы к насилию, религиозному экстремизму, национальной розни, а также фальшивые сведения», — сказано в материале.