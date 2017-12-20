В ЮКО назначен новый заместитель акима области

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Алматы. 20 декабря. КазТАГ — В Южно-Казахстанской области назначен новый заместитель акима области Алипбек Усербаев, сообщает пресс-служба акима региона.

«Сегодня распоряжением акима по согласованию с администрацией президента РК на должность первого заместителя акима ЮКО назначен Усербаев Алипбек Шарипбекович», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в среду.

Отмечается, что глава региона поручил новому заместителю проанализировать актуальные проблемы в курируемых сферах и разработать план мероприятий для предстоящей работы.

Ранее занимавший эту должность Дархан Сатыбалды уволен по собственному желанию в связи с выездом на обучение за рубеж. В свою очередь аким области Жансеит Туймебаев поблагодарил Д.Сатыбалды за плодотворную работу в регионе и наградил его медалью «За заслуги перед областью».

Отмечается, что 56-летний А. Усербаев в разные годы занимал должности заместителя акима городов Кентау, руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЮКО.

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С сентября 2014 года и до сегодняшнего дня занимал должность акима города Туркестан.

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