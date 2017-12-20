Караганда. 20 декабря. КазТАГ – Угрожавшую бизнесменам расправой банду вымогателей осудили в Караганде, передает корреспондент.

«Суд приговорил Кукумбаева Армана Ораловича к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы, Жилина Владимира Арамовича к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно- исправительной системы максимальной безопасности, Воронова Даниила Владимировича к ограничению свободы на 4 года, Ахметжанова Бегзата Канатовича к ограничению свободы на 4 года, Сыздыкова Наримана Кудайбергеновича к ограничению свободы на 4 года», — постановил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Шарип Сисимбаев.

5 членов банды были осуждены по п. 1 и 2 ч. 2 ст. 194 УК РК (вымогательство с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору) и п. 3 ч. 2 ст. 191 УК РК (грабеж с группой лиц по предварительному сговору). Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда в размере Т2,5 млн.

«Взыскать в долевом порядке с А. Кукумбаева и В. Жилина в пользу потерпевшего денежную сумму по 250.000 тенге с каждого в качестве компенсации за причиненный моральный вред, предоставив осужденным срок для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска в течение 6 месяцев», — добавил судья.

Как установило следствие, все началось с того, что один из подсудимых сообщил потерпевшему, что у него имеются знакомые в акимате Караганды, которые могут помочь за денежное вознаграждение получить квартиру как многодетной семье.

«В период времени с ноября 2015 года по март 2016 года К. Кудасбаев передал А. Кукумбаеву денежные средства на решение вопроса с жильем на общую сумму Т7,36 млн, которыми задержанный распорядился по своему усмотрению», — сообщили в пресс-службе суда.

По информации ведомства, 6 января 2017 года А. Кукумбаев снова вместе с другими подсудимыми решил совершить мошенничество в отношении другого карагандинца.

«Подсудимые знали о наличии долга Е. Макулбекова перед Ш. Оразалиным, и, встретившись с последним, ввели его в заблуждение. В качестве погашения долга они просили передать ему в собственность квартиру, а за разницу между стоимостью квартиры и суммой долга Ш. Оразалин должен был передать А. Кукумбаеву автомашину марки Mitsubishi Challenger, что было исполнено», — добавили в суде.

Кроме того, мужчины, представлявшиеся потерпевшим членами организованной преступной группировки, занимались вымогательством денег и автомобилей у предпринимателей, а некоторым даже угрожали физической расправой.