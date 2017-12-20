8 крестьянских хозяйств ЮКО одновременно исключили из списка субсидируемых из-за халатности чиновников

Алматы. 20 декабря. КазТАГ – 8 крестьянских хозяйств Южно-Казахстанской области одновременно исключили из списка субсидируемых из-за халатности чиновников, сообщает пресс-служба национальной палаты предпринимателей (НПП) Атамекен.

«Крестьянское хозяйство «Жар», которое в 2015 году приобрело в лизинг сельхозтехнику, в нынешнем году исключили из списка субсидируемых по программе субсидирования. А все это «благодаря» чиновнику областного управления сельского хозяйства, который не перечислил своевременно суммы субсидий, из-за чего у крестьянского хозяйства образовалась кредиторская задолженность. При этом ведомство не уведомило предпринимателя о задержке перечисления, а областной филиал «Казагрофинанс» — о необходимости оплатить полностью ставку вознаграждения. Крестьянское хозяйство же, со своей стороны, без задержек погашало свою долю вознаграждения. Это подтверждает и «Казагрофинанс», являющийся лизингодателем», — говорится в сообщении в среду.

Аналогичным образом, отмечают в НПП, по причине несвоевременного перечисления сумм субсидий пострадали и другие крестьянские хозяйства.

«Одним протокольным решением из списка субсидируемых исключили сразу 8 крестьянских хозяйств», — сообщили в нацпалате.

В числе исключенных из списка субсидируемых крестьянские хозяйства «Жар», «Кыдырали», «Магамет», «Берикбол», «Отемис-ата», «Смагул», «Барлыбай» и «Талгат».

«Кроме того, заседание комиссии по вопросу субсидирования было проведено односторонне, без учета мнения заемщиков, которых даже не пригласили, без учета мнения самого «Казагрофинанса», без выяснения причин просрочки платежей и ряда других обстоятельств. Более того, комиссия заседала во внерабочее время, вследствие чего ставится вопрос о легитимности заседания данной комиссии», — отметила начальник отдела защиты прав предпринимателей палаты предпринимателей ЮКО Сабира Адамбекова.

Пример недополученных субсидий привели и в случае с тепличным хозяйством Сайрамского района ЮКО.

«Индивидуальный предприниматель Хасан Шарипов организовал тепличное хозяйство площадью 1,951 га. Четвертую часть теплицы он ввел в эксплуатацию в 2013 году, остальные 3 четверти – в 2014-ом. Все необходимые документы с приложением обосновывающих данных предприниматель сдал 28 июня 2017 года в отдел сельского хозяйства Сайрамского района. Согласно схеме субсидирования, размер субсидий, подлежащих к выплате в 2017 году за теплицы, введенные в эксплуатацию в 2013 и 2014 годы, составляет 40% и 60% соответственно. Однако Управлением сельского хозяйства ЮКО предпринимателю фактически выплачено лишь Т1,951 млн из положенных Т2,6775 млн», — проинформировали в НПП.

В итоге сумма недополученных фермером субсидий составила Т726,5 тыс.

«В данном случае госслужащим управления допущена ошибка при исчислении размера субсидии, состоящая в том, что в качестве года ввода в эксплуатацию теплицы был взят 2013 год с коэффициентом 40%, тогда как 1,453 га из 1,951 га фактически было введено эксплуатацию в 2014 году, где размер субсидий должен составлять 60%», — уточнила С. Адамбекова.

Кроме того, в НПП заявили о неэффективном расходовании бюджетных средств по вине акимов сельских округов ЮКО.

«Регулярно проводятся исследования по анализу почв крестьянских хозяйств. На это государство выделяет огромные средства из республиканского бюджета. По итогам мониторинга составляются картограммы. Эти картограммы дают общую картину о плодородии почв. Именно этими документами должны руководствоваться фермеры при выборе формы севооборота, рассадки той или иной сельхозкультуры. Картограммы вручаются под расписку акимам сельских округов для дальнейшего информирования фермеров. Ни в одном из сельских округов фермеры не осведомлены о наличии этих данных. Кроме того, земельные инспектора акиматов сельских округов также не владеют навыками по работе с данными исследованиями для последующего разъяснения среди фермеров», — проинформировали в нацпалате.

Отмечается, что о проблеме сообщили акиму области.

«Но если учесть, что в ЮКО зарегистрировано более 69 тысяч крестьянских хозяйств, почти половина из которых занимается выращиванием плодовоовощных культур, можно сказать, что львиная доля крестьян до сих пор не осведомлена о картограмме и ситуации с используемыми ими землями», — добавили в НПП.