Цены на нефть незначительно повысились

Алматы. 20 декабря. КазТАГ – Цены на нефть по итогам торгов во вторник на ведущих нефтяных биржах незначительно повысились.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составила в Лондоне на Inter Continental Exchange (ICE) — ICE Brent Crude Futures $63,91 (+0,11)/барр.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $57,46 (+0,30)/ /барр.