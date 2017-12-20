Боты ломают формат информационных изданий

На фоне полной апатии общества к государственной политике, к бесконечным изменениям, которые, увы, не улучшают качество жизни простых казахстанцев, наблюдается полная мобилизация троллей, которые поддерживают любые потуги власть предержащих

Информационная политика, которой занимается профильное министерство, сегодня направлена на поддержку государственных СМИ – им и бюджетные дотации, и госзаказы в первую очередь, и гарантированная подписка на печатные издания, за счет пресловутой разнарядки – когда на определенные издания должны подписываться все бюджетники, начиная с работников акиматов и заканчивая врачами и учителями, которая практикуется уже много лет, похоже, еще до обретения нашей страны независимости. Никто, собственно, особо не возражает: иногда появляются на горизонте недовольные, однако их быстро ставят на место, грозя увольнением.

Но инструменты воздействия на умы соотечественников в последнее время значительно расширились. Теперь к ним добавился еще один – тролли, нурботы – как угодно. На взгляд чиновников из Астаны – это настоящая находка, прорыв, «новое слово» в государственном PR. Если хотите – вполне современный пропагандистский метод. На взгляд медийного сообщества – слишком дорогой, малоэффективный и даже вредоносный ресурс.

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Тролли невозможны в явно устаревающих на глазах способах воздействия на умы с помощью печатных СМИ. Даже если каждый день вчерашние газеты распределяются по почтовым ящикам, они просто уходят на растопку угля в печи или выносятся в отхожее место для удовлетворения других насущных жизненных потребностей – не выбрасывать же на помойку деньги, которые могли быть истрачены на туалетную бумагу (зайдите в любой деревенский/аульный сортир – наверняка попадете в настоящую библиотеку периодических изданий).

Тролли живут в другой среде – электронной.

Они размножаются, как бактерии, они населяют все информационное пространство, они меняют микрофлору.

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А если называть все своими именами, то тролли беснуются на информационных сайтах. Они заполоняют собой все пространство. Они ломают формат интернет-изданий, пытаясь превратить их в агитку. Если сейчас вы посмотрите раздел «Самое обсуждаемое» на нашем сайте, вы увидите, что там доминируют официальные новости – будто и нет вовсе авторских статей.

Это доминирование обманчиво. Аналитические, эксклюзивные статьи, регулярно публикуемые на нашем сайте, по-прежнему являются самыми читаемыми, читатели ждут их и комментируют, но, такова уж данность, в рейтинге самых обсуждаемых, становится официоз.

Официоз народ не комментирует вовсе. Скорее всего, это связано с усталостью от перемен, которые, к сожалению, никак не сказываются на улучшении жизни: власть слишком оторвана от народа, элита богатеет – народ беднеет.

Тролли получили заказ, они отрабатывают его, как могут – конец года, нужно срочно освоить деньги. Госзаказ, не составляет труда, оформлен как поддержка государственной политики, определены темы, которые нужно поддержать. А на критику, которая содержится в авторских статьях, они не реагируют вовсе – тонка кишка, не хватает знаний и аргументов.

Похоже, интернет-изданиям придется подстраиваться, менять формат, чтобы милые, но непрошенные, гости не превратили хозяина в раба.

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Возвращаясь к написанному.

Мы уже задавались вопросом о том, «Зачем власти тролли? Для того, чтобы создавать положительный образ героев-госаппаратчиков? Без такой поддержки они, видимо, чувствуют себя не совсем уютно. Им хочется внимания, нежности, признания».

Также разбирали кейс с помощью экспертов, профессиональных пиарщиков. В интервью интернет-газете ЗОНАКЗ президент Казахстанского пресс-клуба, председатель совета НАСО Асель Караулова говорила о том, что «госзаказ нельзя направлять на выкуп площадей, статей, эфира. (…) Это полностью подрывает и тормозит развитие профессионального рынка СМИ. Я абсолютно убеждена в том, что государственные деньги будут эффективны, если вкладывать их в инфраструктуру медиа-рынка, в обучение СМИ, системные задачи, развитие языка и детские проекты».

Она была уверена, что министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, хорошо понимающий специфику рынка и процессы его развития, способен поменять ситуацию в лучшую сторону.

Такого же мнения придерживался и Ерлан Аскарбеков, гуру казахстанского PR. В своем интервью он отмечал, что Абаев долгое время работал пресс-секретарем, прекрасно понимает журналистов и не боится с ними общаться, что «в серой госсистеме уже очень круто».

Но за полтора года, что Даурен Абаев находится во главе профильного министерства, политика не поменялась. Напротив, она стала еще более агрессивной – пропаганда начинает обретать свои конкретные черты.

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Есть такая народная мудрость: хорошо в гостях тому, кому дома скучно. Это как раз про троллей. Они не хотят сидеть дома – в государственных изданиях и так все чин по чину: там ни одна недовольная мышь не проскочит.

Поэтому они завоевывают новые информационные пространства.

Троллям можно сказать спасибо – они увеличивают трафик. Еще их присутствие говорит о том, что то или иное интернет-издание считается влиятельным во властным структурах – именно поэтому они хотят сделать критическую среду нейтральной. А лучше комплиментарной. Это химия!

Но – поверит ли народ? Впрочем, этим вопросом во властных кабинетах не задаются. Для них он – вторичен.

На этом позитивное влияние троллей заканчивается. Любой редактор частного, самодостаточного интернет-ресурса вам с ходу перечислит минусы, которые присущи данному виду информационной политики и дать свою оценку происходящему: тролли пытаются формировать общественное мнение – не получается; создать видимость правильной политики, которая поддерживается простыми гражданами – с этим тоже проблемы, потому что общество временно невосприимчиво к событиям и переменам. Также может преследоваться вполне циничная цель – лишить обычных граждан свободного выражения мнения и права ознакомиться с тем, что думают по той или иной теме другие. Скорее всего, так далеко из столичных кабинетов не заглядывают, они полагают, что навязать «правильное» мнение – это норма.

Но самый отрицательный опыт, пожалуй, заключается в том, что информационная политика направлена именно на политическую пропаганду, а не на повышение образовательного уровня, не на просвещение – допустим, приняты такие-то законы, знайте о своих правах и обязанностях и пр. При этом бюджетные деньги уходят не то что в песок – они просто распыляются в пустыне.

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В общем, так. Есть рациональное предложение профильному ведомству, если оно не намерено отказываться от ботов, а только их совершенствовать.

Раз настала эпоха модернизации сознания, надо двигаться в этом направлении и вам тоже, разве не так?

А потому главная задача – это автоматизация производства лояльных мнений. Нужно создать многотомный свод хвалебных, применимых по каждому случаю, фраз. Своеобразный «Путеводитель для троллей». Издать фолиант в десяти экземплярах и снабжать работающих на этой ниве «специалистов».

И их предводителя снабдить, чтобы он мог с легкостью проверять, не отклоняется ли от линии партии нанятый люд, ведь это титанический труд – всякий раз сверять написанное на предмет и политической зрелости, и орфографии и стилистики.

И ботам будет легче – не надо чесать репу и выдавливать из себя каждый раз «одобрям-с» в тысяче вариаций.

Писать «на автомате», чоуштам, проще, дешевле, подконтрольнее и приятнее. И молоко за вредность разливать в одноразовые стаканчики не надо…

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