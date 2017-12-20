Боты ломают формат информационных изданий

Информационная политика, которой занимается профильное министерство, сегодня направлена на поддержку государственных СМИ – им и бюджетные дотации, и госзаказы в первую очередь, и гарантированная подписка на печатные издания, за счет пресловутой разнарядки – когда на определенные издания должны подписываться все бюджетники, начиная с работников акиматов и заканчивая врачами и учителями, которая практикуется уже много лет, похоже, еще до обретения нашей страны независимости. Никто, собственно, особо не возражает: иногда появляются на горизонте недовольные, однако их быстро ставят на место, грозя увольнением.
Но инструменты воздействия на умы соотечественников в последнее время значительно расширились. Теперь к ним добавился еще один – тролли, нурботы – как угодно. На взгляд чиновников из Астаны – это настоящая находка, прорыв, «новое слово» в государственном PR. Если хотите – вполне современный пропагандистский метод. На взгляд медийного сообщества – слишком дорогой, малоэффективный и даже вредоносный ресурс.
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Тролли невозможны в явно устаревающих на глазах способах воздействия на умы с помощью печатных СМИ. Даже если каждый день вчерашние газеты распределяются по почтовым ящикам, они просто уходят на растопку угля в печи или выносятся в отхожее место для удовлетворения других насущных жизненных потребностей – не выбрасывать же на помойку деньги, которые могли быть истрачены на туалетную бумагу (зайдите в любой деревенский/аульный сортир – наверняка попадете в настоящую библиотеку периодических изданий).
Тролли живут в другой среде – электронной.
Они размножаются, как бактерии, они населяют все информационное пространство, они меняют микрофлору.
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А если называть все своими именами, то тролли беснуются на информационных сайтах. Они заполоняют собой все пространство. Они ломают формат интернет-изданий, пытаясь превратить их в агитку. Если сейчас вы посмотрите раздел «Самое обсуждаемое» на нашем сайте, вы увидите, что там доминируют официальные новости – будто и нет вовсе авторских статей.
Это доминирование обманчиво. Аналитические, эксклюзивные статьи, регулярно публикуемые на нашем сайте, по-прежнему являются самыми читаемыми, читатели ждут их и комментируют, но, такова уж данность, в рейтинге самых обсуждаемых, становится официоз.
Официоз народ не комментирует вовсе. Скорее всего, это связано с усталостью от перемен, которые, к сожалению, никак не сказываются на улучшении жизни: власть слишком оторвана от народа, элита богатеет – народ беднеет.
Тролли получили заказ, они отрабатывают его, как могут – конец года, нужно срочно освоить деньги. Госзаказ, не составляет труда, оформлен как поддержка государственной политики, определены темы, которые нужно поддержать. А на критику, которая содержится в авторских статьях, они не реагируют вовсе – тонка кишка, не хватает знаний и аргументов.
Похоже, интернет-изданиям придется подстраиваться, менять формат, чтобы милые, но непрошенные, гости не превратили хозяина в раба.
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Возвращаясь к написанному.
Мы уже задавались вопросом о том, «Зачем власти тролли? Для того, чтобы создавать положительный образ героев-госаппаратчиков? Без такой поддержки они, видимо, чувствуют себя не совсем уютно. Им хочется внимания, нежности, признания».
Также разбирали кейс с помощью экспертов, профессиональных пиарщиков. В интервью интернет-газете ЗОНАКЗ президент Казахстанского пресс-клуба, председатель совета НАСО Асель Караулова говорила о том, что «госзаказ нельзя направлять на выкуп площадей, статей, эфира. (…) Это полностью подрывает и тормозит развитие профессионального рынка СМИ. Я абсолютно убеждена в том, что государственные деньги будут эффективны, если вкладывать их в инфраструктуру медиа-рынка, в обучение СМИ, системные задачи, развитие языка и детские проекты».
Она была уверена, что министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, хорошо понимающий специфику рынка и процессы его развития, способен поменять ситуацию в лучшую сторону.
Такого же мнения придерживался и Ерлан Аскарбеков, гуру казахстанского PR. В своем интервью он отмечал, что Абаев долгое время работал пресс-секретарем, прекрасно понимает журналистов и не боится с ними общаться, что «в серой госсистеме уже очень круто».
Но за полтора года, что Даурен Абаев находится во главе профильного министерства, политика не поменялась. Напротив, она стала еще более агрессивной – пропаганда начинает обретать свои конкретные черты.
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Есть такая народная мудрость: хорошо в гостях тому, кому дома скучно. Это как раз про троллей. Они не хотят сидеть дома – в государственных изданиях и так все чин по чину: там ни одна недовольная мышь не проскочит.
Поэтому они завоевывают новые информационные пространства.
Троллям можно сказать спасибо – они увеличивают трафик. Еще их присутствие говорит о том, что то или иное интернет-издание считается влиятельным во властным структурах – именно поэтому они хотят сделать критическую среду нейтральной. А лучше комплиментарной. Это химия!
Но – поверит ли народ? Впрочем, этим вопросом во властных кабинетах не задаются. Для них он – вторичен.
На этом позитивное влияние троллей заканчивается. Любой редактор частного, самодостаточного интернет-ресурса вам с ходу перечислит минусы, которые присущи данному виду информационной политики и дать свою оценку происходящему: тролли пытаются формировать общественное мнение – не получается; создать видимость правильной политики, которая поддерживается простыми гражданами – с этим тоже проблемы, потому что общество временно невосприимчиво к событиям и переменам. Также может преследоваться вполне циничная цель – лишить обычных граждан свободного выражения мнения и права ознакомиться с тем, что думают по той или иной теме другие. Скорее всего, так далеко из столичных кабинетов не заглядывают, они полагают, что навязать «правильное» мнение – это норма.
Но самый отрицательный опыт, пожалуй, заключается в том, что информационная политика направлена именно на политическую пропаганду, а не на повышение образовательного уровня, не на просвещение – допустим, приняты такие-то законы, знайте о своих правах и обязанностях и пр. При этом бюджетные деньги уходят не то что в песок – они просто распыляются в пустыне.
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В общем, так. Есть рациональное предложение профильному ведомству, если оно не намерено отказываться от ботов, а только их совершенствовать.
Раз настала эпоха модернизации сознания, надо двигаться в этом направлении и вам тоже, разве не так?
А потому главная задача – это автоматизация производства лояльных мнений. Нужно создать многотомный свод хвалебных, применимых по каждому случаю, фраз. Своеобразный «Путеводитель для троллей». Издать фолиант в десяти экземплярах и снабжать работающих на этой ниве «специалистов».
И их предводителя снабдить, чтобы он мог с легкостью проверять, не отклоняется ли от линии партии нанятый люд, ведь это титанический труд – всякий раз сверять написанное на предмет и политической зрелости, и орфографии и стилистики.
И ботам будет легче – не надо чесать репу и выдавливать из себя каждый раз «одобрям-с» в тысяче вариаций.
Писать «на автомате», чоуштам, проще, дешевле, подконтрольнее и приятнее. И молоко за вредность разливать в одноразовые стаканчики не надо…
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© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.
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