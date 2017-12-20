А. Мамин и Д. Рогозин обсудили вопросы развития комплекса «Байконур»

Новости 47 0

20 декабря 2017 года, г. Москва                                                                                         

19 декабря т.г. в г.Москва состоялась встреча сопредседателей казахстанско-российской Межправительственной комиссии по комплексу «Байконур» — Первого заместителя Премьер-министра РК Аскара Мамина и заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и перспективам дальнейшего развития   комплекса «Байконур».

Рассмотрены  вопросы реализации проекта «Байтерек», Долгосрочной программы развития г.Байконыр,  подготовки к подписанию проекта Сводного плана по реализации Концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур», финансирования Программы совместных работ по обеспечению экологической безопасности деятельности космодрома«Байконур»,   организации воздушного движения в аэропортах комплекса.

Ловушки на туристов. Часть 3 Ловушки на туристов. Часть 3
11410

На встрече детально обсужден ход реализации проекта по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек».

По итогам встречи А.Мамин и Д.Рогозин подписали соответствующий Протокол.

 

Секретариат Первого заместителя

Премьер-Министра Республики Казахстан

Мамина А.У.

 

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Взаимодействие спецслужб, полиции и финразведок обсудили на заседании ОДКБ по борьбе с терроризмом
  2. В Киеве обсудили вопросы по демаркации госграницы между Украиной и Беларусью
  3. Причину задержек при погрузке казахстанского зерна в вагоны объяснил Мамин
  4. Иностранные дипломаты посетили Байконур во время запуска «Союз МС-07»
  5. Казахстан и Беларусь обсудили совместное военно-техническое производство

Новости партнеров

Загрузка...