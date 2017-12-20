А. Мамин и Д. Рогозин обсудили вопросы развития комплекса «Байконур»

20 декабря 2017 года, г. Москва

19 декабря т.г. в г.Москва состоялась встреча сопредседателей казахстанско-российской Межправительственной комиссии по комплексу «Байконур» — Первого заместителя Премьер-министра РК Аскара Мамина и заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и перспективам дальнейшего развития комплекса «Байконур».

Рассмотрены вопросы реализации проекта «Байтерек», Долгосрочной программы развития г.Байконыр, подготовки к подписанию проекта Сводного плана по реализации Концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур», финансирования Программы совместных работ по обеспечению экологической безопасности деятельности космодрома«Байконур», организации воздушного движения в аэропортах комплекса.

На встрече детально обсужден ход реализации проекта по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек».

По итогам встречи А.Мамин и Д.Рогозин подписали соответствующий Протокол.

Секретариат Первого заместителя

Премьер-Министра Республики Казахстан

Мамина А.У.