В Казахстане выявлены американские продукты с высоким содержанием ГМИ

Астана. 20 декабря. КазТАГ — В Казахстане выявлены американские продукты с высоким содержанием генно-модифицированных ингредиентов (ГМИ), сообщает пресс-служба комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК (КООЗ минздрава РК).

«КООЗ минздрава РК по итогам проверки обнаружил в ряде продуктах американских производителей превышение количественного содержания (от 1,1 до 38,7%) генетически модифицированной сои и гена кукурузы. Вся пищевая продукция была произведена и ввезена из США. При этом на потребительской упаковке отсутствует информация о содержании в указанных продукциях ГМИ», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Таким образом, принимаются меры по выявлению и изъятию из оборота смеси для блинов, оладьев и вафлей Pancake&Waffle MIX Shop Rite, панировочных сухарей с сыром Bread Crumbs Italian style with Shop Rite и Bread Crumbs plain Shop Rite производителя «Уэйкфэрн Фуд Корп., Елизабет, Нью Джерси». Также изъяты из оборота сухие завтраки Kelloyy’s Fan Pak, производителя Kellog Company и лапша быстрого приготовления трех видов, как Maruchan Ramen Noodle Soup Oriental flavor, Maruchan Ramen Noodle Soup Shrimp flavor и Maruchan Ramen Chicken Tortilla flavor производителя Irvine.

«Данные продукты были выявлены в ходе проведения мониторинга безопасности продукции, при контрольном закупе по городу Астана в супермаркетах «Рамстор» и Galmart», — уточняется в сообщении.

Наряду с этим всем территориальным органам комитета ведется работа по принятию мер для выявления и изъятия из оборота указанной продукции.

Допустимая норма содержания ГМО в пищевых продуктах составляет не более 0,9%. В соответствии с установленными требованиями, в том числе международными пищевыми стандартами кодекса Алиментариус, пищевая продукция с содержанием ГМО более 0,9%, подлежит обязательной маркировке.