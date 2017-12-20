Польша и Украина требуют, образно говоря, продолжения банкета. Вот только не понятно, по какому праву?

Издание Baltic Times опубликовало переданную из Харькова статью под названием «Nord Stream 2 jeopardizes European energy safety — Ukrainian, Polish presidents» — «Северный поток — 2» ставит под угрозу европейскую энергетическую безопасность – украинский и польский президенты».

В ней говорится так: «Как Польша, так и Украина выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», — заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Позиция Польши по вопросу «Северный поток — 2» остается неизменной. Мы решительно против этого инвестиционного проекта, мы считаем, что он попирает европейские нормы и что его реализация противоречит интересам Европейского Союза, и здесь наши позиции [с Украиной] с самого начала были однозначными, идентичными и неизменными», — отметил он в среду, выступая на совместном брифинге с украинским президентом Петром Порошенко в Харькове.

«Мы очень признательны Польше за ее позицию в отношении «Северного потока – 2». Это — угроза не только для энергетической безопасности Украины или Польши. Это — угроза для энергетической безопасности всей Европы. Это — абсолютно политический проект», — сказал, в свою очередь, Порошенко.

Дуда, также сообщил, что в ходе переговоров обсуждал с Порошенко вопрос оказания Украине поддержки посредством вложения инвестиции в строительство газопровода-интерконнектора.

«Я рад, что эта инвестиционная задача реализуется сейчас, и здесь имеет место тесное сотрудничество между Польшей и Украиной. Мы готовы рассмотреть возможные предложения украинской стороны касательно поставок сжиженного газа на Украину», — сказал польский президент.

По его словам, проект прокладки газопровода-интерконнектора должен быть реализован так, чтобы это было выгодно обеим странам.

«Речь идет о таких инвестициях, которые должны принести пользу нашим странам. И проект должен быть реализован так, чтобы обе стороны выиграли от этих инвестиций», — сказал Дуда».

То, что Польша и Украина выступают против прокладки газопровода «Северный поток – 2», известно давно. Но спрашивается: каковы реальные аргументы, которыми их лидеры при этом руководствуются? Ответ на этот вопрос пугающе прост: они заявляют, что «Северный поток – 2» позволит Москве избежать (или обойти) необходимость прокачки газа через Центральную Европу, лишит их страны доходов от транзита, а также наделит Москву возможностью перекрыть газовые поставки им без нанесения ущерба при этом своим потребителям в Западной Европе. Почему – «пугающе»? Потому что они при этом и не собираются скрывать уверенности в своем праве относиться к государствам, расположенным к востоку от них, как к собственным колониальным сырьевым придаткам, в любом случае обязанным платить им транзитную ренту при осуществлении торговли с развитым Западом.

По сути дела, Россия, Казахстан и Туркменистан в постсоветский период на протяжении многих лет субсидировали экономику многих из этих восточно-европейских стран, рвущихся войти в состав Европейского Союза или уже вошедших туда, за счет занижения цен на поставляемые им энергоносители и иное сырье. Сплошь и рядом бывало так, что те оказывались неспособными оплачивать свой импорт даже при заниженной его стоимости, и тогда поставщикам приходилось в качестве оплаты принимать на бартерной основе неликвидный на международном рынке товар или не очень-то квалифицированные услуги от этих восточных европейцев. Примеров тому можно привести множество. Но никакой ответной благодарности Москва, Астана и Ашхабад не удостоились. Более того, та же Польша и Украина, к примеру, требуют, образно говоря, продолжения банкета. Вот только не понятно, по какому праву?

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