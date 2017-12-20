США передали Китаю проект резолюции СБ ООН о новых санкциях против КНДР

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Алматы. 20 декабря. КазТАГ — США передали Китаю проект резолюции Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) о новых санкциях против КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Представители США передали своим коллегам из Китая проект резолюции СБ ООН об усилении санкционного режима в отношении КНДР», — говорится в сообщении источника в дипломатических кругах.

В свою очередь неназванный представитель американской администрации подтвердил, что обсуждение новой резолюции уже идет, но стороны пока не пришли к согласию.

«Мы пытаемся принять еще одну (резолюцию — КазТАГ), но они пока не соглашаются», — указал он.

Как отмечает агентство, Вашингтон давно призывает Пекин ограничить поставки Пхеньяну нефти. В частности, Соединенные Штаты предлагают ввести рестрикции в отношении десяти кораблей, нарушающих санкции. Эти суда якобы перевозили сырье, которое у них забирали корабли КНДР.

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