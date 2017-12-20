Финансовая зависимость казахстанских банков от государства становится почти тотальной

Алматы. 20 декабря. КазТАГ — Сергей Зелепухин. Банки второго уровня (БВУ) продолжают усиливать свою финансовую зависимость от государства. На прошлой неделе госфонд развития предпринимательства «Даму» вновь выделил банкам деньги для кредитования бизнеса. Тем самым практика «подкармливания» БВУ за государственный счет продолжается, а финансовая зависимость банков от государства становится почти тотальной.

На этот раз фонд предоставил БВУ Т6 млрд. Получателями средств стали АО «Нурбанк» (Т1 млрд), АО ДБ «Альфа-Банк» (Т2 млрд) и АО «АТФБанк» (Т3 млрд) в рамках программы «Даму-регионы».

Средства выделены для финансирования проектов в соответствии с действующими условиями госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2020», по которым номинальная ставка вознаграждения по займам не должна превышать 14% годовых. При этом максимальный лимит финансирования на одного заемщика предусмотрен в размере Т500 млн, а срок займа составляет до 84 мес.

Согласно программе деньги предоставляются на пополнение оборотных и на приобретение новых и модернизацию основных средств. По информации «Даму», в рамках программы на сегодняшний день поддержано 3263 заемщика, а сумма фактической выдачи составила Т184,9 млрд.

Конечно, поддержка МСБ — дело нужное и важное. Однако то, что это делается банками за государственный счет, заставляет сделать вывод о неспособности БВУ собственными силами и средствами кредитовать бизнес на приемлемых для него условиях.

При этом государственное финансирование МСБ через банки осуществляется уже не один год. Например, только в прошлом году для банков на кредитование малого и среднего бизнеса из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) планировалось выделить Т200 млрд. Однако к лету 2016-го БВУ удалось освоить менее Т100 млрд пенсионных средств.

«В целом банкам предлагалось к освоению 200 млрд тенге, однако в два этапа было освоено на данный момент (июнь прошлого года – КазТАГ) 94,4 млрд тенге. Причинами неполного освоения средств стали: высокая стоимость ресурсов и их обусловленность для финансирования потребностей МСБ», — посетовал еще 21 июня прошлого года председатель Национального банка РК Данияр Акишев.

И хотя неосвоенные пенсионные средства были перераспределены по другим направлениям, размеры госфинансирования бизнеса через БВУ впечатляют и прямо указывают на то, что банковские институты все больше превращаются в финансовых посредников между бизнесом и государством, зарабатывая на госсредствах и деньгах ЕНПФ.

А если к этому прибавить, во-первых, щедрую госпомощь на сумму более Т2,5 трлн только в этом году в раках санации отдельных банков по программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора, во-вторых, изъятие ликвидности Нацбанком из банковской системы под высокий процент и, в-третьих, размещение квазигоссектором огромных средств в банках, то впору уже говорить о почти тотальной зависимости БВУ от госфинансирования.

Причем, судя по объемам помощи банкам со стороны государства, многие из них все больше уповают на господдержку и рассчитывают жить за счет государственных программ и средств. Однако это порочная практика, поскольку она дестимулирует БВУ развиваться, меняя свою бинес-модель, что, в конечном счете, может привести к еще большей стагнации в банковском секторе.

Ведь зачем банкам вносить какие-либо изменения в свою деятельность для привлечения сбережений вкладчиков и поиска новых источников фондирования, когда средства на весьма выгодных для них условиях готово предоставлять государство, в то время как Нацбанк готов изымать ликвидность из банковского сектора, причем также под весьма хороший для БВУ процент?