Госпрограмму в интересах детей предложили разработать правительству Казахстана

Астана. 20 декабря. КазТАГ – Светлана Романова. Уполномоченный по правам ребенка, депутат мажилиса парламента РК Загипа Балиева предложила правительству разработать и принять государственную программу в интересах детей Казахстана.

«За 10 месяцев 2017 года в отношении 1740 детей были совершены преступные действия, в том числе 248 сексуальных насилия, 31 ребенок был зверски убит, за всем этим десятки, сотни поломанных исковерканных судеб юных граждан нашей страны. Я считаю, что настало время разработать и принять госпрограмму в интересах детей Казахстана. С учетом компетенций правительства РК об утверждении госпрограмм согласно пп. 1 ст. 66 Конституции РК, Бакытжан Абдирович (Сагинтаев, премьер-министр РК – КазТАГ), прошу вас рассмотреть вопрос разработки и утверждения госпрограммы в интересах детей Казахстана», — озвучила З.Балиева депутатский запрос на пленарном заседании в среду.

Депутат отметила, что за последние 5 лет заболеваемость школьников выросла на 22%, численность детей-инвалидов в Казахстане составила 81,5 тыс., возрастает детская беспризорность.

«Практически на одном уровне остается состояние преступности среди несовершеннолетних. Каждый год мы имеем более 200 детей, злостно совершивших самовольный уход из семьи, детских учебно-воспитательных организаций, не снизилось, а напротив, увеличилось количество детей, направленных в спецорганизации для детей с нарушением в поведении, обострена проблема социального сиротства», — сказала детский омбудсмен.

З. Балиева добавила, что 7 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на государственном обеспечении при живых родителях.