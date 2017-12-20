Газификация Астаны поможет спасти город от смога, считает глава минэнерго

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Астана. 20 декабря. КазТАГ — Арсен Аскаров. Газификация Астаны спасет город от смога, полагает министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Решение (проблемы смога – КазТАГ) — в основном это качественное топливо для частного сектора и топливно-энергетических комплексов. То есть нужно прекратить сжигание угольного топлива в Астане. Необходимо провести сюда газ и сделать его продажу по приемлемым ценам. Эта работа сейчас продолжается, более того, она сейчас обсуждается на уровне первого вице-премьера», — сказал К. Бозумбаев в кулуарах правительства в среду.

«Нам нужен сжиженный натуральный газ, не путайте с пропаном-бутаном. В Казахстане он еще пока не производится, либо построить завод по его производству в Костанае, к примеру, привозить его сюда и разжижать», — пояснил глава минэнерго.

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