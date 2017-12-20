Результаты переговоров между бастовавшими шахтерами в Карагандинской области и «АрселорМиттал Темиртау» будут представлены 21 декабря

Астана. 20 декабря. КазТАГ — Арсен Аскаров. Результаты примирительной комиссии, которая была создана по итогам забастовки шахтеров в городе Шахтинске Карагандинской области будут представлены 21 декабря, сообщила министр труда и социальной защиты РК Тамара Дуйсенова.

«Работодатель и работник сегодня пришли к согласию. В течение последних трех дней проходила примирительная комиссия. Я вам озвучила около 7-ми требований (шахтеров – КазТАГ), которые переросли в 28 пунктов. Все эти 28 пунктов примирительной комиссией рассмотрены. Сегодня эта комиссия завершила работу», — сказала Т. Дуйсенова в кулуарах правительства в среду.

«В целом, у меня предварительная информация о том, что по всем позициям и работодатель, и работники пришли к единому мнению. Я думаю, что завтра мы получим (результаты – КазТАГ) и дополнительно вам сообщим», — уточнила министр.

Напомним, 11 ноября в «АрселорМиттал Темиртау» сообщили, что часть горняков 4-х шахт не поднялись на поверхность после ночной смены.

Позже 200 горняков предъявили основные требования к руководству компании «АрселорМиталл Темиртау»: повысить зарплату на 100%, убрать тарифную сетку, добавить и обновить автобусный парк, вернуть санаторий «Жартас» и дом отдыха «Шахтер» в юрисдикцию профсоюза угольщиков «Коргау», убрать иностранную рабочую силу из угольного департамента, а также рассмотреть оплату больничных листов на 100%, улучшить материально-техническое снабжение шахт.

14 декабря в «АрселорМиттал Темиртау» сообщили, что руководство компании готово к диалогу с шахтерами.

При этом иски от компании «АрселорМиттал Темиртау» поступили в 4 суда Карагандинской области: Саранский, Шахтинский, Абайский и Октябрьский. Истцом выступил «АрселорМиттал Темиртау», а ответчиком – орган, возглавляющий забастовку работников шахт: ОО «Профсоюз угольщиков «Коргау», профсоюз металлургов «Жактау», а также работники металлургического комбината. Иск в отношении горняков был подан и в темиртауский суд, но там материал не приняли в производство. Как отмечается, суд Шахтинска удовлетворил иск «АрселорМиттал Темиртау» о прекращении забастовки шахтеров.

Также 14 декабря стало известно о том, что за ситуацией следит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщила депутат сената парламента РК Дарига Назарбаева.

14 декабря в 18.40 пресс-служба «АрселорМиттал Темиртау» распространила сообщение, что более 400 бастующих карагандинских шахтеров все еще остаются под землей.

Также суд Шахтинска обязал работников в срок до 16.00 14 декабря 2017 года выйти на поверхность указанных шахт и приостановить забастовочные действия.

15 декабря стало известно, что все бастующие шахтеры Карагандинской области поднялись на поверхность. Позже в акимате региона заверили, что всем шахтерам «АрселорМиттал Темиртау» дали гарантию освобождения от уголовного преследования за участие в забастовке.

По последним данным, 4 угольные шахты региона, работники которых участвовали в забастовке, возобновили работу.

В итоге, АО «АрселорМиттал Темиртау» приняло решение не привлекать сотрудников угольного департамента, принявших участие в несанкционированной забастовке, к уголовной ответственности и административному наказанию в виде увольнения. Исковые заявления, поданные к работникам шахт, будут отозваны в ближайшее время – в течение рабочего дня 15 декабря 2017 года.