Павлодар. 20 декабрь. КазТАГ – Полиция начала проверку по факту массовой гибели животных в контактном зоопарке Павлодара, сообщила руководитель пресс-службы ДВД Павлодарской области Баян Магзумова.

«По заявлению владельца контактного зоопарка о факте гибели 40 экзотических животных от теплового пара прорыва системы отопления проводится проверка. Еще пока неизвестно будет ли дело административным или же уголовным. На место выезжала следственная группа, была зафиксирована смерть животных», — рассказала Б. Магзумова в среду.

Напомним, 18 декабря в одном из контактных зоопарков Павлодара произошел порыв трубы с горячей водой, в результате чего, по словам хозяйки зоопарка, погибли 2 енота-полоскуна, тигровый питон-альбинос, обыкновенный удав, леопардовый геккон, игуана зеленая, 3 красноухих черепахи, мадагаскарские тараканы, лесные африканские улитки, шиншилла и другие животные. Всего в результате ЧП погибло более 50 животных на общую сумму более Т1,5 млн.