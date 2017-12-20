К 7 годам лишения свободы приговорили бухгалтера алматинского зоопарка

Алматы. 20 декабря. КазТАГ- Динара Жаркеева. Медеуский районный суд №2 приговорил к 7 годам лишения свободы бухгалтера алматинского зоопарка Марину Назарову, передает корреспондент агентства.

«Окончательно М. Назаровой назначить 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать материально ответственные должности на государственной службе в органах местного самоуправления и финансовых организациях сроком на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — огласил приговор судья Фаррух Омаров в среду.

Также суд постановил взыскать с осужденной в счет погашения материального ущерба в пользу государства более Т32 млн.

Как установило следствие, М. Назарова с декабря 2015 года по октябрь 2016 года удаляла из компьютера сведения о продаже билетов в зоопарк. Таким образом, она присвоила и потратила более Т32 млн.