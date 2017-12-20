Астана. 20 декабря. КазТАГ — На ряде улиц Астаны прекращена подача электроэнергии, сообщает медиацентр столичного акимата.

«Астана-РЭК» сообщает, что 20 декабря с 10.00 до 18.00 будет прекращена подача электроэнергии в связи с заменой оборудования», — говорится в сообщении медиацентра, опубликованном на сайте акимата в среду.

По информации городских электросетей, отключение связано с заменой оборудования. Подача электричества будет прекращена: по проспекту Богенбай батыра, 32, 32/1,34, проспекту Женис, 35.

Как уточняется, установка ПУ будет с 14.30 до 18.00 по улице Конституции, 12/1, улице Байсеитовой, 101, 101/1, улице Фахд бен Абдулл Азиз, 1. Установка ПУ с 09.00 до 13.00 по улице Герцена, на пересечении Толеубаева, улице Жеруйык, улице Дулатова, улице Кендала, улице Тополек, улице Улытау. Замена СР №1 с 09.00 до 14.00 по улице Бараева, 21. Установка ПУ с 09.00 до 18.00 по проспекту Момышулы, 6/3, улице Нажимеденова, 10/2, улице Шарля де Голля, 11, улице Майлина, 21.