Казахстан поддержал продление резолюции СБ ООН по гуманитарной помощи в Сирии

Алматы. 20 декабря. КазТАГ – Казахстан поддержал решение совета безопасности (СБ) ООН о продлении на 1 год режима трансграничных поставок гуманитарной помощи в Сирию, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Совет безопасности ООН большинством голосов продлил на один год резолюцию СБ 2165 о трансграничной гуманитарной помощи в Сирии. Казахстан поддержал данное решение, учитывая важность резолюции для охвата гуманитарной помощью более 3,5 млн человек, проживающих в северных и восточных районах Сирии», — сообщили в МИД РК в среду.

Как отмечается в сообщении казахстанской делегации, Казахстан остается приверженным всем международным усилиям, направленным на улучшение гуманитарной ситуации в Сирии. Так же делегация подчеркнула важность сохранения всех модальностей доставки гуманитарной помощи на сирийскую территорию, в том числе и трансграничный механизм, предусмотренный резолюцией 2165.

«В то же время казахстанская делегация призвала гуманитарное управление ООН сделать все возможное, чтобы улучшить мониторинг и прозрачность гуманитарных операций, проводимых под эгидой ООН и неправительственными организациями в Сирии», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Казахстанские дипломаты подчеркнули невозможность разрешения сирийского кризиса только гуманитарными усилиями.

«Поэтому казахстанская сторона выразила надежду, что члены СБ поддержат Женевскую платформу и Астанинский процесс, которые стали основными частями архитектуры мира, возводимой международным сообществом в сложнейших условиях. Казахстанская делегация также призвала заинтересованные стороны придерживаться прекращения огня в Сирии, столь необходимого для приближения мира в Сирии», — резюмировали в МИД РК.

Ранее в пресс-службе Организации объединенных наций сообщили о том, что совбез на 1 год продлил разрешение на поставки гуманитарной помощи для жителей Сирии через линии конфронтации и пункты пропуска на границах с Турцией и Иорданией.

«Резолюция была принята 12 голосами «за». 3 делегации – Боливия, Китай и Россия – воздержались. В ней содержится призыв к сирийскому правительству оперативно реагировать на все просьбы ООН и ее партнеров о трансграничных поставках помощи», — говорится в сообщении организации в среду.

Отмечается, что мандат на поставки гуманитарных грузов продлен по маршрутам через линии конфронтации и пункты пропуска через границу Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Раматха. Все эти пункты размещены на границе Сирии с Турцией и Иорданией.

«В принятом документе члены совета продлили на год мандат «контрольного механизма» созданного под эгидой генерального секретаря ООН для отслеживания погрузки всех гуманитарных грузов в соседних с Сирией странах» — поясняется в сообщении.

Напомним, 15 декабря делегация сирийского правительства отказалась обсуждать в Женеве какие-либо вопросы, кроме борьбы с терроризмом. Члены делегации Дамаска заявили, что не сядут за стол переговоров с оппозицией, пока та не отзовет свое заявление, принятое в Эр-Рияде. Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил сожаление в связи с позицией сирийских властей, заявив о намерении созвать новый раунд межсирийских переговоров в январе 2018 года.