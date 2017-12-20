Астана. 20 декабря. КазТАГ — Застройщик ЖК «Куршевель» в Астане стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба столичного департамента внутренних дел (ДВД).

«Досудебное расследование проводится по коллективной жалобе инвесторов (дольщиков) многоквартирного жилого комплекса «Куршевель» в отношении руководителя строительной компании ТОО «Коттеджный городок «Happy Village» Бахтыгали Утегенова, который присвоил и растратил вверенные ему денежные средства, тем самым не завершил строительство вышеуказанного жилого комплекса», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что дело по ч. 2 ст. 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) расследует следственное управление ДВД Астаны.

«Департамент внутренних дел просит пострадавших от действий указанного застройщика обратиться в следственное управление ДВД г. Астаны по адресу: ул.Бейбітшілік, 19, по телефонам: (87172) 71-60-10, 74-62-28», — добавили в пресс-службе.