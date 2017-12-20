Казахстанский велогонщик Винокуров уверен в исходе дела о договорных гонках во Франции в свою пользу

Алматы. 20 декабря. КазТАГ — Динара Жаркеева. Казахстанский велогонщик Александр Винокуров уверен в исходе дела о договорных гонках во Франции в свою пользу, сообщила пресс-секретарь спортсмена Дина Ибраева.

«Финальное слушание этого дела состоится 13 марта, он (А. Винокуров — КазТАГ) опровергает (обвинение — КазТАГ) на протяжении уже 5 лет и в очередной раз с адвокатами он будет доказывать свою невиновность. Александр уверен в своей невиновности, в том, что исход дела будет в нашу пользу, поэтому никакого повода для ажиотажа нет, никаких новых обвинений ему не было предъявлено», — сказала Д. Ибраева в среду.

Напомним, 20 декабря стало известно о том, что обвинительная палата города Льеж предъявила олимпийскому чемпиону А. Винокурову обвинение в договорном характере велогонки «Льеж–Бастонь–Льеж», которая состоялась в 2010 году. Дело будет рассматриваться 13-го марта 2018 года уголовным судом города Льеж во Франции.