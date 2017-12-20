Министр труда пообещала наказать тех, кто представил ей ложные данные о зарплате карагандинских шахтеров

Астана. 20 декабря. КазТАГ — Арсен Аскаров. Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова пообещала наказать тех, кто представил ей ложные данные о зарплате бастовавших в Карагандинской области шахтеров.

«Мы всегда озвучиваем официальную информацию, представляемую уполномоченным органом или непосредственно предприятием. Я получила информацию от главного инспектора труда Карагандинской области. Каждый главный инспектор труда работает с каждым предприятием (региона – КазТАГ). Идет служебное расследование о том, кто какую информацию представил. По его результатам будут наказаны лица, представившие эту информацию», — сказала Т. Дуйсенова в кулуарах заседания правительства в среду.

Вместе с тем она сообщила, что сразу две команды работали над урегулированием вопросов с шахтерами.

«Одна команда проводила переговоры непосредственно с высшим руководством на уровне Астаны, другая – инспекция труда — с первых дней находилась вместе с шахтерами и акиматом Карагандинской области. Благодаря совместной работе вопрос разрешен. Мое министерство и правительство держало этот вопрос на контроле», — заключила Т.Дуйсенова.

Напомним, 11 ноября в «АрселорМиттал Темиртау» сообщили, что часть горняков 4-х шахт не поднялись на поверхность после ночной смены.

Позже 200 горняков предъявили основные требования к руководству компании «АрселорМиталл Темиртау»: повысить зарплату на 100%, убрать тарифную сетку, добавить и обновить автобусный парк, вернуть санаторий «Жартас» и дом отдыха «Шахтер» в юрисдикцию профсоюза угольщиков «Коргау», убрать иностранную рабочую силу из угольного департамента, а также рассмотреть оплату больничных листов на 100%, улучшить материально-техническое снабжение шахт.

Переговоры с шахтерами длились несколько дней, а 15 декабря стало известно, что все бастующие шахтеры Карагандинской области поднялись на поверхность. Позже в акимате региона заверили, что всем шахтерам «АрселорМиттал Темиртау» дали гарантию освобождения от уголовного преследования за участие в забастовке.

По последним данным, 4 угольные шахты региона, работники которых участвовали в забастовке, возобновили работу.