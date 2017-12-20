Казкоммерцбанк присоединился к программе по продаже золотых слитков для населения

Алматы. 20 декабря. КазТАГ — Казкоммерцбанк присоединился к программе по продаже мерных слитков аффинированного золота для населения, сообщила пресс-служба Национального банка РК.

«Золотые слитки можно приобрести в Народном банке Казахстана, Евразийском банке, Цеснабанке и Казкоммерцбанке», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Как уточняет пресс-служба регулятора, за период реализации программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота (с 31 мая по 1 декабря 2017 года) населению было реализовано 1485 золотых слитков общим весом 51 640 г.

Максимальная доля продаж слитков населению приходится на Алматы – 56%. На Астану пришлось 20%, на Усть-Каменогорск – 7%, на Караганду – 5%, на Павлодар и Атырау — по 3%, а оставшиеся 6% приходятся на остальные регионы.

«Стоимость слитков зависит от утреннего фиксинга золота в долларах США, установленного Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию, и официального курса тенге к доллару США. Цена слитков может изменяться каждый день. При этом банки-участники программы устанавливают цены на слитки самостоятельно», — пояснили в Нацбанке.

Как отмечается, в день запуска программы 31 мая 2017 года оценочная стоимость 1 г золота составляла Т12 790, а на 1 декабря — Т13 805 тенге, увеличившись на 7%.

«Национальный банк ежедневно публикует сведения об оценочной стоимости 1 г золота в тенге. Таким образом, можно отслеживать изменение оценочной стоимости своих сбережений в золоте и определять их доходность», — напоминает пресс-служба.