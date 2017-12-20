Более 20 Toyota Prado и другие люксовые авто на сумму более Т1 млрд купили чиновники РК на бюджетные средства в 2017 г.

Астана. 20 декабря. КазТАГ – Более 20 Toyota Prado и другие люксовые авто на сумму более Т1 млрд купили чиновники Казахстана на бюджетные средства в 2017 году, передает корреспондент КазТАГ.

Как следует из приложения к ответу министра финансов РК Бахыта Султанова на запрос группы депутатов мажилиса парламента, чиновники в регионах Казахстана и в Астане купили путем открытого конкурса престижные внедорожники на сумму Т1 035 616 522. Помимо более 20 Toyota Prado госслужащие закупили за счет средств государства и десятки других престижных авто.

Например, ТОО «Автохозяйство Астаны» способом конкурса приобрело Mercedes Benz S500 4Matic за Т54,911 млн. За что заместитель директора предприятия, по информации Б. Султанова, подвергся дисциплинарному взысканию.

Сразу 4 внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 150 купили чиновники из аппарата акима Костанайской области. В общей сложности они потратили на них Т76 464 286, однако уточняется, что акимат предоставил пояснительную записку. Обосновать приобретение 14 внедорожников Toyota Hilux на сумму Т166 875 002 смогли в РГКП «ПО Охотзоопром». Но в большинстве других случаев за приобретение дорогостоящих автомобилей должностные лица были наказаны.

7 фактов дисциплинарных взысканий зарегистрировано в отношении чиновников Атырауской области, по одному в Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях, по 2 случая в Астане и Костанайской области. Кроме того, были наказаны чиновники в министерстве по инвестициям и развитию РК и в министерстве образования и науки Казахстана, где с госслужащим был расторгнут трудовой договор.

Напомним, с депутатским запросом на имя премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева 25 октября вместе с группой мажилисменов обратился член нижней палаты парламента Кенес Абсатиров. Он отметил, что по итогам 9 месяцев текущего года чиновники приобрели свыше 500 дорогих авто иностранного производства на сумму более Т6 млрд.