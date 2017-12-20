Правительство РК одобрило проекты законов по вопросам госстатистики и социального обеспечения

Астана. 20 декабря. КазТАГ — На заседании правительства в четверг рассмотрены и одобрены законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной статистики» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения», сообщается на сайте премьер-министра РК.

Как отмечается, проект закона по вопросам социального обеспечения представила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

«Законопроект разработан во исполнение поручений главы государства и направлен: во-первых, на модернизацию системы социального обслуживания. В этой связи в законопроекте рассматриваются нормы, предусматривающие солидарное участие в социальном обслуживании самих граждан, членов семей, частного сектора и НПО наравне с государством», — сказала Т.Дуйсенова.

Кроме того, предусмотрено внедрение вариантных форм и видов социального обслуживания с применением механизма ГЧП и стимулирующей тарифной политики, а также разработки критериев, новых стандартов услуг, направленных на усиление адресности предоставляемых услуг.

«Во-вторых, планируется разработать новые критерии и стандарты услуг, направленные на усиление адресности предоставляемых услуг. Поправки предусматривают конкретизацию категорий лиц, участвующих в системе обязательного социального страхования, уточнение порядка уплаты и размеров отчислений в Фонд социального страхования», — говорится в сообщении.

Кроме того, в целях реализации программной статьи главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» вносятся поправки в закон «О благотворительности», которые позволят законодательно закрепить порядок оказания благотворительной помощи для поддержки малой родины.

Как отметила Т. Дуйсенова, законопроект предусматривает унификацию в четырех законодательных актах нормы об оказании мер поддержки для специалистов социальной сферы, работающих на селе.

В целом проектом закона по вопросам социального обеспечения планируется внести поправки в 16 законодательных актов, в том числе 3 кодекса.

Второй законопроект — по вопросам государственной статистики – на заседании правительства представил министр национальной экономики Тимур Сулейменов. По его словам, проектом закона вносятся поправки в два законодательных акта: закон «О местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан» и «О государственной статистике».

«Основной целью подготовки законопроекта являлось обеспечение качества статистических процессов и продукции на институциональном уровне с учетом международной практики, международных стандартов и принципов», — пояснил Т.Сулейменов.

«При подготовке законопроекта изучался опыт таких развитых стран, как Германия, Финляндия, Южная Корея, Австрия, Италия и др. Также учтены положения европейского модельного закона об официальной статистике и рекомендации международных институтов глобальной оценки национальной статистической системы Казахстана», — указано в информации.

В целом законопроект по вопросам госстатистики направлен на решение таких концептуальных задач, как повышение качества собираемых данных и обеспечение обратной связи с респондентами и пользователями, а также снижение нагрузки на респондентов путем исключения сбора дублирующих показателей.