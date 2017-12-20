Миграционный ЦОН для иностранцев откроется в Астане до конца 2017 г.

Астана. 20 декабря. КазТАГ – Арсен Аскаров. Миграционный центр обслуживания населения (ЦОН) для иностранных граждан откроется в Астане до конца 2017 года, сообщил председатель правления государственной корпорации «Правительство для граждан» Абылайхан Оспанов.

«Миграционный ЦОН откроется на ул. Иманова и будет принимать услугополучателей с 9.00 до 18.30 без перерыва на обед. Прием и регистрация иностранных граждан будет производиться по принципу «одного окна», — сказал в среду А. Оспанов на заседании правительства.

По его словам, в работе учреждения будут применены такие стандарты ЦОН, как электронная очередь, значительное количество рабочих мест и специалистов по приему заявлений, а также удобный график работы.