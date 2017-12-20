Алматы. 20 декабря. КазТАГ – Работающую на Казахстан радиолокационную станцию планирует заменить Россия на РЛС нового поколения, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

«На боевое дежурство по радиолокационному контролю в установленных зонах ответственности заступили сразу 3 новейших РЛС «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), созданные по технологии высокой заводской готовности в Красноярском крае, Алтайском крае и Оренбургской области. (…) Радиолокационный контроль в установленных зонах ответственности обеспечивают также РЛС «Дарьял» в Печоре, РЛС «Днепр» в Мурманске и Республике Казахстан, РЛС «Волга» в Республике Беларусь. В ближайшие годы устаревшие РЛС «Днепр» и «Дарьял» заменят новыми станциями «Воронеж», — сообщили в минобороны России в среду.

Работы по созданию радиолокационных станций нового поколения, по данным ведомства, уже ведутся в Республике Коми и в Мурманской области.

«С вводом новых РЛС ВЗГ «Воронеж» в боевой состав российской СПРН непрерывный радиолокационный контроль всех ракетоопасных направлений с территории России будет обеспечивать сеть из 7 РЛС нового поколения, несущих боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской и Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях», — проинформировали в МО РФ.

В министерстве добавили, что создание на территории России сети новых РЛС началось в 2005 году.

«Для повышения профессиональной подготовки офицеров боевые расчеты РЛС СПРН ежедневно проводят регулярные учебные тренировки на специализированных учебно-тренажерных комплексах. С помощью специального программного обеспечения для боевых расчетов моделируются самые сложные условия радиолокационной обстановки в установленных зонах ответственности наземных средств, в ходе которых боевые расчеты отрабатывают выполнение жестких нормативов по обнаружению, классификации, сопровождению баллистических целей и космических объектов и формированию информации предупреждения для своевременного доклада на вышестоящие пункты государственного и военного управления», — говорится в сообщении.

Как отметили в минобороны России, создание сети новых высокотехнологичных РЛС ВЗГ «Воронеж» позволило в кратчайшие сроки нарастить возможности отечественной системы ПРН, и существенно повысить надежность и качество радиолокационного контроля всех ракетоопасных направлений с территории РФ.

«В ходе несения боевого дежурства в 2017 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении были обнаружены более 50 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения. Всего за весь период функционирования национальной системы предупреждения о ракетном нападении радиолокационными средствами наземного эшелона обнаружены около 1,8 тыс. пусков отечественных и зарубежных баллистических ракет», — резюмировали в министерстве обороны РФ.