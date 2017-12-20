Вовлекать товары в торговый оборот до подачи деклараций разрешат в ЕАЭС с 1 января 2018 г.

Алматы. 20 декабря. КазТАГ — Вовлекать товары в торговый оборот до подачи деклараций разрешат в Евразийском экономическом союзе с 1 января 2018 года, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Утверждены структура и формат заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары. (…) Решения коллегии ЕЭК реализуют одно из прогрессивных новшеств Таможенного кодекса ЕАЭС и позволяют вовлекать товары в торговый оборот до подачи декларации. Нововведение способствует снижению издержек участников внешнеэкономической деятельности, связанных с временным хранением товаров. Подать заявления о выпуске товаров до подачи таможенной декларации в бумажном виде можно будет с даты вступления в силу нового Таможенного кодекса (1 января 2018 г. – КазТАГ). Электронная версия заявления станет доступна с 1 июля 2018 года», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что документ описывает структуру и формат заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, необходимые для формирования электронного документа.

«Этим описанием должны будут руководствоваться IT-разработчики национальных таможенных органов при создании формы заявления в информационной системе. Ранее члены коллегии комиссии уже утвердили форму самого заявления, порядок ее заполнения, а также порядок регистрации такого заявления или отказа в регистрации», — пояснили в ЕЭК.

Кроме того, коллегия комиссии одобрила соглашение о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках ЕАЭС складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию.

«Его подписание и реализация позволят сформировать в ЕАЭС единую систему обращения складских свидетельств», — отметили в пресс-службе.

Складское свидетельство – это неэмиссионная ценная бумага, которая удостоверяет право собственности владельца на сданный складу на хранение товар и используется в качестве залога для получения кредита.

«Соглашение обеспечивает взаимное признание складских свидетельств, применение в союзе общих требований к регулированию их обращения, включая требования к составу обязательных сведений, содержащихся в складских свидетельствах, формирование национальных систем гарантирования исполнения обязательств складов перед держателями складских свидетельств. Кроме того, в соглашении прописаны требования к формированию и ведению национальных реестров складских свидетельств и складов, а также к обеспечению открытого доступа к сведениям из госреестра складов», — проинформировали в ЕЭК.

В документе разграничены национальная и наднациональная компетенции.

«На национальном уровне устанавливаются требования к форме бланка складского свидетельства, порядку его изготовления, приобретения, хранения и уничтожения, видам и степеням защиты, порядки формирования и ведения уполномоченными органами сторон реестров складов и складских свидетельств и ведения складами учета и хранения продукции. Помимо этого, на национальном уровне обеспечивается контроль за обращением складских свидетельств, включая регулирование допуска складов к оказанию услуг по хранению продукции с выдачей складских свидетельств и формирование системы гарантирования исполнения обязательств», — уточнили в комиссии.

Совету ЕЭК предоставляются полномочия устанавливать требования к национальным системам гарантирования исполнения обязательств по складским свидетельствам, составу сведений, включаемых в реестр складских свидетельств и договор хранения.