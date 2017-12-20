МКС РК и «Первый канал» совместно профинансируют сериалы об Астане и создании «Казахфильма»

Астана. 20 декабря. КазТАГ – Министерство культуры и спорта РК и российский «Первый канал» совместно профинансируют сериалы об Астане и создании «Казахфильма», сообщил генеральный директор АО «Первый канал» Константин Эрнст.

«Мы договорились оказывать содействие в финансировании совместных проектов в области кино и телевидения. И первыми такими проектами станут 2 сериала. Первый будет посвящен истории возникновения в Алматы легендарной Центральной объединенной киностудии в период Великой Отечественной войны. А второй проект, будет посвящен предстоящему юбилею столицы Казахстана и в необычной форме расскажет, как из скромного и провинциального Целинограда она превратилась в сияющую огнями Астану», — сказал К. Эрнст после подписания соглашения о сотрудничестве в области развития индустрии кино и телевидения между телеканалом и МКС РК.

Документ был подписан в Москве по результатам переговоров с участием министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы.

«В последние годы у нас был хороший опыт работы – национальная киностудия «Казахфильм» выпускала совместную продукцию со своими российскими партнерами. А недавний проект «28 Панфиловцев» был очень положительно воспринят зрителями обеих стран, став лучшим фильмом года в России. Но теперь мы сможем создавать совместные проекты, которые будут идти не только в кинопрокате, но также в эфире «Первого канала», который имеет многомилионную аудиторию по всему миру», — сказал А. Мухамедиулы.

Отмечается, что в целях укрепления культурно-информационных связей между двумя странами, стороны договорились создавать благоприятные условия для развития совместного производства и трансляции кино и телепродукции.

Напомним, впервые о том, что российский «Первый канал» будет снимать сериал об Астане, стало известно 4 декабря. Как сообщил тогда на правительственном часе в мажилисе парламента РК, посвященном реализации программы «Рухани жаңғыру», министр А. Мухамедиулы, теленовелла под названием «Мое счастье — Астана» будет состоять из 6 серий. Премьера сериала запланирована на День столицы.