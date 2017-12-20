Жители Караганды жалуются на неприятный запах и цвет горячей воды из-под крана

Караганда. 20 декабря. КазТАГ — Жители Караганды жалуются на неприятный запах и цвет питьевой воды из-под крана, передает корреспондент агентства.

«Стоимость горячей воды в Караганде очень высокая, но она такая вонючая — пахнет канализационными стоками. Этот запах ни с чем не перепутаешь. В том году такая же история была с горячей водой, но ее вроде бы решили. Но сын вчера купался и нечаянно глотнул воду. Так ему плохо стало и диарея началась», — пожаловалась одна из жительниц Караганды.

В пресс-службе компании «Теплотранзит Караганда» о данной проблеме знают и разбираются. Обещают решить ее в ближайшее время.

«Возможно, причиной неприятного запаха и цвета горячей воды могли послужить некачественно промыты батареи. Не вовремя происходит дезинфекция домовых инженерных сетей. Проблема возникновения запаха сетевой воды периодически возникает во многих городах, где существует схема открытого водоразбора, то есть одна и та же вода идет в качестве теплоносителя для нужд отопления и на горячее водоснабжение. Аналогичная подача воды применена и в нашем городе», — пояснили в компании.

В пресс-службе также отметили, что подготовкой воды для тепловых сетей города Караганды занимается теплоисточник – ТЭЦ-3. Причем исходной водой является питьевая вода, поставляемая из канала им. К. Сатпаева. И, как уточнили в компании, такая вода опасности для здоровья не представляет.

«При нагреве до 70-75 градусов Цельсия бактерии погибают. Однако запах может сохраниться до тех пор, пока в системе полностью не обновится вода. А это процесс длительный, так как ежегодно уменьшающийся водоразбор влияет на объем подпитывающей воды для тепловых сетей на теплоисточнике», — проинформировали в пресс-службе.