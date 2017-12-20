Алматы. 20 декабря. КазТАГ — Землетрясение силой 4,3 балла зарегистрировано в 80 км к востоку от Алматы, сообщили казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 20 декабря 2017 года в 21 час. 40 мин. 42 сек. алматинского времени (20 декабря 2017 года в 15 час. 40 мин. 42 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 81 км на восток от Алматы на территории Казахстана», — говорится в сообщении.

Как уточняется, магнитуда MPV 4.3. Глубина очага — 15 км.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64), разрушениях и пострадавших нет.