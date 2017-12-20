В ООН издали новые принципы контроля за самолетами из-за пропажи малазийского Boeing

Алматы. 20 декабря. КазТАГ – В Организации объединенных наций издали новые принципы контроля за самолетами из-за пропажи малазийского Boeing, сообщает пресс-служба ООН.

«После гибели людей в результате исчезновения рейса MH370 малазийских авиалиний в 2014 году над Южно-Китайским морем в Международном союзе электросвязи (МСЭ) были предприняты меры по укреплению контроля за полетами с помощью передовых информационных и коммуникационных технологий», — заявил глава МСЭ Хоулинь Чжао в среду.

Как отметили в ООН, новые принципы, принятые под эгидой МСЭ, позволяют усовершенствовать систему автоматического контроля за воздушными судами.

«В наше время одновременно в небе находятся 59 тыс. самолетов. Эксперты считают, что с помощью спутников за их полетами можно следить в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

Нововведения призваны обеспечить безопасность авиапассажиров и экипажей, а также населения, проживающего в районах прохождения авиатрасс.

«Автоматическое наблюдение не требует дополнительного вмешательства со стороны пилота. Оперативная система автоматически передает информацию соответствующим операторам авиакомпаний и центрам управления воздушным движением, которые затем отслеживают воздушное судно, идентифицируют любые аномалии в полете и при необходимости инициируют аварийные процедуры», — добавили в ООН.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Куала-Лумпур в Пекин, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Как предполагается, самолет разбился в южной части Индийского океана. В разных частях океана были найдены 20 обломков, однако только 7 из них точно или с большой долей вероятностью являются фрагментами пропавшего самолета.

Осмотрев обнаруженные обломки, эксперты австралийского бюро безопасности на транспорте пришли к выводу, что перед падением самолет вошел в крутое пике. Тем не менее, причина катастрофы до сих пор неясна.

17 января 2017 года поиски пропавшего воздушного судна были прекращены.