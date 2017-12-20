В Алматы произошел крупный пожар на рынке

Алматы. 20 декабря. КазТАГ — В Алматы сгорели торговые контейнеры с продуктами питания, сообщает официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова.

«20 декабря в 04.31 на пульт «101» ДЧС г. Алматы поступило сообщение о том, что горят контейнеры по адресу: Алмалинский район пр. Райымбек батыра 212 «В». К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: открытым пламенем горел контейнерный ряд с переходом огня на второй этаж и кровлю многофункционального комплекса рынка «Барыс 4», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Как выяснилось, произошло горение семи контейнеров с продуктами питания.

В ходе тушение пожара эвакуировано 5 газовых баллонов объемом 50 л и 1 объемом 25 л. Оперативными действиями пожарных предотвращено распространение огня на молебную комнату (намазхана) и на складские помещения.

Пожар локализован в 05.40 и ликвидирован в 06.12.

Площадь пожара составила 900 кв.м.

В ликвидации пожара было задействовано: 96 человек личного состава и 27 единиц техники.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.