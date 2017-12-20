Алматы. 20 декабря. КазТАГ — В США зафиксирована вспышка кампилобактериоза, сообщает Роспотребнадзор.

«По информации Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) от 13 декабря 2017 года, в 17-ти штатах США регистрируется вспышка кампилобактериоза. На указанную дату зарегистрировано 97 случаев заболевания, 22 человека (24%) госпитализировано», — говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ведомства.

Отмечается, что вспышка началась приблизительно 17-23 октября текущего года. Лабораторные и эпидемиологические данные свидетельствуют, что за неделю до заболевания 98% пациентов имели контакт с щенками, которые продаются через сеть магазинов Petland.

«Сравнение геномных последовательностей бактерий-возбудителей, выделенных у заболевших лиц и больных щенков, показало их высокую идентичность. Это подтверждает вывод о том, что источником заболевания являются больные щенки», — поясняется в сообщении.

Между тем выделенный у больных лиц штамм возбудителя обладает высокой устойчивостью к нескольким антибиотикам, обычно назначаемым в первую очередь при лечении кампилобактериоза (азитромицин, ципрофлоксацин, клиндомицин, эритромицин, тетрациклин и другие).

CDC и ветеринарная служба министерства сельского хозяйства США продолжат изучение данной вспышки.

Кампилобактериозы — группа зоонозных бактериальных инфекций, вызываемых бактериями, принадлежащими к роду Campylobacter. У человека протекают преимущественно как острые кишечные инфекционные заболевания и характеризуются поражением желудочно-кишечного тракта, с тенденцией к генерализации процесса с развитием септицемии и поражением различных органов и систем. Клинически может проявляться поражением нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и других.

Возбудители кампилобактериоза широко распространены в природе. Они присутствуют в кишечнике практически всех известных теплокровных животных и птиц, которые являются природным резервуаром кампилобактеров, а также в воде открытых водоемов, контаминированных фекалиями животных и птиц. Инфекция от животного к человеку может передаваться пищевым (с продуктами питания), водным (с инфицированной водой) или бытовым путями. Бытовой путь передачи реализуется при прямом контакте с животными (чаще куры, крупный рогатый скот, свиньи и другие), у которых часто наблюдается бессимптомное носительство возбудителей. Человек при определенных условиях (больной, выздоравливающий) может являться источником инфекции, особенно для лиц с иммунодефицитными состояниями и детей раннего возраста.