Тендеры МВД РК на обслуживание скоростемеров выигрывали в основном 2 участника с одним владельцем на Кипре – СМИ

Алматы. 20 декабря. КазТАГ – Тендеры министерства внутренних дел РК на обслуживание скоростемеров выигрывали в основном 2 участника с одним владельцем на Кипре, сообщает «Уральская неделя».

«За последние 2 года региональные департаменты МВД провели более 30 госзакупок на техническое обслуживание скоростемеров и интеллектуальных перекрестков в 11 городах Казахстана. За исключением 2 случаев, во всех госзакупках победителями признавались 2 компании – ТОО «Научно-технический центр «Новые проекты» и ТОО «СМЭУ Астана». Они получают подряды на техобслуживание систем «Мираж», «Интегра КДД» и скоростемеров «Red Speed». Разница между ценовыми предложениями этих 2 компаний, зачастую, составляет Т50-100», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что участие этих компаний в одних и тех же госзакупках способом ценовых предложений законом допускается.

«При изучении учредительных документов этих 2 компаний выяснилось, что обе принадлежат кипрской компании Midagi Holding Ltd. Получается, что обе компании конкурировали между собой, но, независимо от результатов конкурса, прибыль от господряда получали одни и те же лица. Таким образом, дочерние компании кипрской Midagi Holding Ltd получали подряды в Шымкенте, Павлодаре, Семее, Уральске, Астане, Костанае, Актау, Актобе, Таразе, Кызылорде, Петропавловске. Только за последние 2 года общая сумма господрядов, полученных ТОО «Научно-технический центр «Новые проекты» и ТОО «СМЭУ Астана», составила более Т160 млн», — информирует издание.

Напомним, 29 ноября депутаты «Ак жола» подняли вопрос об офшорных схемах МВД РК. Член партии Кенес Абсатиров со ссылкой на сообщения СМИ заявил, что все стационарные скоростемеры в Уральске устанавливает и обслуживает некое ТОО «Научно-технический Центр новые проекты», владельцем которого является компания Midagi Holding Ltd, зарегистрированная на Кипре – крупнейшей оффшорной зоне в мире. По мнению мажилисмена, есть основания предполагать, что «ТОО «Научно-технический Центр новые проекты» выступает лишь прикрытием участия в госзакупках для офшорной компании, клиентами же ТОО являются департаменты внутренних дел сразу в 13 регионах, что порождает обоснованные вопросы о системном проникновении оффшорных схем в деятельность МВД».

В связи с озвученной информацией, депутаты предложили проверить все сделки по госзакупкам, совершенные департаментами МВД и другими госорганами с ТОО «Научно-технический центр новые проекты» на поставку и обслуживание любого оборудования на предмет соответствия ценам на рынке, и в случае завышения цен — рассмотреть вопрос об отмене таких сделок.

30 ноября на запрос ответили в генеральной прокуратуре РК. В надзорном органе поддержали инициативу мажилисменов по деофшоризации казахстанской экономики и сочли возможным внести предложения депутатов в проект комплексного плана по сокращению операций с офшорными юрисдикциями РК на 2017-2019 годы.

Офшорный скандал разгорелся после того, как в начале ноября новый массив документов, сопоставимый по масштабам с «Панамским архивом», был опубликован международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). Он получил название «Райское досье». В нем содержится почти 13,5 млн документов о регистрации офшорных компаний, где упоминаются и имена нескольких граждан Казахстана.