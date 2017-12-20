До Т200 млрд увеличится бюджет Карагандинской области в 2018 г.

Караганда. 20 декабря. КазТАГ — До Т200 млрд увеличится бюджет Карагандинской области в 2018 году, передает корреспондент агентства.

«Доходы областного бюджета на 2018 год составят Т192 млрд. В этот же год 30% от общего объема бюджета направят на расходы социальной сферы. В абсолютном значении это Т50 млрд. Основной объем социальных расходов приходится на образование, на эти цели запланировано Т22,6 млрд. Расходы на систему здравоохранения на 2018 год составят Т7,2 млрд», — сообщила заместитель руководителя областного управления финансов Людмила Башарина во время очередной сессии областного маслихата.

По ее словам, с 2017 года продолжается поэтапный ремонт на объектах образования и здравоохранения и обновление их материально-технической базы.

«В областном бюджете на эти цели предусмотрено Т9,5 млрд. На спорт – Т9,6 млрд. На социальную помощь и социальную защиту населения области направлено Т5,9 млрд. Что касается расходов реального сектора, то они слегка превышают траты на образование – Т26,6 млрд. Сохраняется уровень 2017 года, да и направленность та же: текущий средний капитальный ремонт дорог области. На эти цели планируется потратить Т11,6 млрд. На программу развития агропромышленного комплекса – Т7 млрд, развитие ЖКХ – Т2,8 млрд, поддержку и развитие предпринимательства — Т2,6 млрд. На природоохранные и противопаводковые планируется выделить Т0,5 млрд», — добавила Л. Башарина.

Она также уточнила, что обеспечение безопасности региона при формировании проекта бюджета также определено одним из приоритетов. На данное направление предусмотрено Т13 млрд, из них капитальные расходы – Т2,4 млрд.

«Объем бюджета развития в сфере строительства объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, жилищного строительства, объектов водоснабжения и водоотведения и транспортной инфраструктуры составляют Т10,2 млрд или 6,1% от общего объема проекта бюджета. За счет республиканского бюджета продолжится финансирование текущих расходов постоянного характера в таких отраслях как образование, координация занятости и социальных программ, здравоохранение, сельское хозяйство, предпринимательство и департамент внутренних дел», — отметила замглавы областного управления финансов.

Таким образом, по бюджету развития в 2018 году будут реализовываться проекты в сфере образования, жилищного строительства, ввода теплоснабжения и транспортной инфраструктуры.

«Прогнозируется рост собственных доходов областного бюджета в 2018 году в сравнении с уровнем 2017 года на Т55 млрд или 5,8%. Рост в 2019 году – Т56,4 млрд, в 2020 – Т59,1 млрд. При этом наибольшая часть доходов приходится на налоговые поступления. Прогноз налоговых и неналоговых поступлений на 2018 год рассчитан исходя из основных показателей социально-экономического развития области», – подчеркнул в своем выступлении председатель постоянной комиссии по бюджету и финансам маслихата Жомарт Таласбеков.

Также отмечается, что проектом бюджета запланированы средства на резервный фонд местного исполнительного органа в сумме Т950 млн.