$22 млрд из активов нацфонда РК заморозила американская BNY Mellon из-за дела молдавских бизнесменов Стати

Алматы. 21 декабря. КазТАГ – $22 млрд в казахстанских активов заморозила американская холдинговая компания The Bank of New York Mellon из-за дела молдавских бизнесменов Стати, сообщает Business Insider.

«Американская холдинговая компания The Bank of New York Mellon заморозила $22 млрд из активов Национального фонда Казахстана из-за судебного иска молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компании к правительству РК», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что нацбанк Казахстана в свою очередь подал иск против BNY Mellon. По словам источника, британский суд вынесет решение по этому делу в четверг.

Напомним, Казахстан инициировал в отношении А. Стати и Габриеля Стати судебный процесс в США на основании закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Об этом стало известно 5 октября. Разбирательство начато в связи с решением международного арбитражного трибунала против Казахстана на сумму около $500 млн. Как уточнили в министерстве юстиции РК, иск направлен на возмещение убытков и взыскание ущерба, вытекающих из сложной и широкомасштабной преступной схемы мошенничества, совершенной Стати через группу лиц и корпоративных структур. Также Казахстан ходатайствует о применении судебного запрета против молдавских бизнесменов.

26 октября в минюсте РК сообщили, что доводы о фактах мошенничества со стороны бизнесменов Стати не были рассмотрены по существу в шведском апелляционном процессе, и 9 декабря 2016 года апелляционный суд «Свеа» оставил в силе арбитражное решение. В связи с этим сообщалось о планах Казахстана обжаловать решение стокгольмского трибунала.