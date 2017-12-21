В школьных учебниках дискриминируют детей с ограниченными возможностями, считают в мажилисе

Астана. 21 декабря. КазТАГ — Арсен Аскаров. В школьных учебниках дискриминируют детей с ограниченными возможностями, считает депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова.

«Самый главный барьер в принятии наших детей обществом — проблема самого общества. Это поведенческие барьеры и отсутствие этических норм. Зачастую сами специалисты, работающие с детьми, позволяют себе некорректное отношение к детям и их семьям», — сказала И. Смирнова в четверг в мажилисе на расширенном заседании, посвященном социальным проблемам детей-инвалидов в Казахстане.

«Как часто в разговоре с друг другом мы позволяем говорить себе о ребенке, что он болеет каким-то заболеванием, называя ребенка «дауненком»? Яркий случай — недавняя информация, прошедшая в Facebook, об учебнике русского языка 5 класса, где представлен рассказ, в котором говорится о здоровом мальчике и о мальчике со «страшной болезнью» аутизма, который не может смотреть прямо в глаза», — напомнила депутат.

По ее мнению, подобного допускать нельзя.

«То есть о каких этических нормах мы можем говорить, когда в учебнике прописано, что это «страшная болезнь» (аутизм — КазТАГ). Хотя это и не болезнь! Таким образом этические нормы нарушаются даже в учебниках», — заключила депутат.