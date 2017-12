Марин Ле Пен: «Масштабы миграции уже почти невыносимы». Что происходит с Европой?

Многие европейские страны не желают принимать иммигрантов; три из четырех стран так называемой вышеградской группы – Польша, Чехия и Венгрия - проявляют особую непреклонность, тем самым порождая, возможно, самый серьезный на сегодня раскол в составе ЕС

Газета Pakistan Today со ссылкой на информационные агентства опубликовала статью под названием «Far-rights EU politicians band together against Islam, encourage Trump style travel ban» — «Праворадикальные политики ЕС объединяются против ислама и выступают за введение запрета на въезд по примеру Трампа».

В ней говорится так: «Лидеры праворадикальных партий и движений Европы, собравшиеся вместе в Праге с целью проведения конференции под флагом противостояния исламу, восхищались жесткой иммиграционной политикой президента США Дональда Трампа и пообещали создать новую модель Европы без участия ЕС.

Марин Ле Пен, которая уступила Эммануэлю Макрону на президентских выборах во Франции после того, как она пробилась во второй, решающий тур голосования, отметила, что нынешнее развитие событий представляет собой «нечто совершенно новое для Европы». «Эти успехи говорят о том, что будущее за нациями-государствами. Что завтрашняя Европа – это Европа народов», — сказала она.

Одной из основных целей этой группы партий и движений является закрытие границ Европы для беженцев.

«Поскольку мы любим Европу, мы говорим, что ЕС ведет наш континент к гибели, — сказала в субботу Ле Пен, призывая сторонников помочь свергнуть этот союз. — Никто из нас не является ксенофобом. Мы противостоим Европейскому Союзу, поскольку считаем эту организацию катастрофической. Масштабы миграции уже почти невыносимы, наши культуры исчезают. Нам нравится разнообразие. Но мне по душе, когда голландцы — это голландцы, чехи — это чехи, французы — это французы. А итальянцы — это итальянцы».

Информационное агентство Bloomberg опубликовало материал своего политического обозревателя Леонида Бершидского под названием «Europe Is Not Ready for the Next Migration Surge» — «Европа не готова к очередному миграционному всплеску».

В нем излагается следующее: «По данным Организации Объединенных Наций, 83 процента прибывших в сентябре мигрантов являются выходцами из Сирии, Ирака и Афганистана. То есть речь идет о таких странах, откуда большинство из тех, кто мог и хотел бежать, уже уехали. Положение может быстро ухудшиться, если на Ближнем Востоке разразится новая война. Ливан, который уже перенаселен сирийскими беженцами, представляется одной из наиболее вероятных «горячих точек» в условиях, когда соперничество между Саудовской Аравией и Ираном накаляется. Новый наплыв беженцев может с легкостью сокрушить слабые барьеры, которые Европа сподобилась выстроить на его пути. Ни Турция, чьи отношения с Европой переживают не лучшие времена, ни Ливия не смогут остановить следующую миграционную волну.

Европа не готова. Схема расселения беженцев, которую она спешно подготовила в 2015 году, едва функционирует: за последние два года из Греции и Италии в другие страны ЕС было перемещено всего 32 000 человек. На греческом острове Лесбос более 5 000 тысяч человек живет в лагере, предназначенном для 1 400 человек. В итальянском городе Вентимилья, расположенном у французской границы, 600 разнесчастных мигрантов и просителей убежища создали такую напряженность, что его мэру пришлось обратиться за помощью в ЕС.

Но другие европейские страны не желают принимать иммигрантов; три из четырех стран так называемой вышеградской группы – Польша, Чехия и Венгрия — проявляют особую непреклонность, тем самым порождая, возможно, самый серьезный на сегодня раскол в составе ЕС. Все попытки пристыдить и побудить их принять больше людей окончились ни с чем, и Европейская комиссия подала теперь в суд на эти страны с тем, чтобы в принудительном порядке обязать их выполнять правила перераспределения беженцев (утвержденные ЕС в 2015 году)».

Издание Huffington Post опубликовало статью геополитического прогнозиста и стратега Джорджа Фридмэна под названием «Europe’s Era of Harmony Is Over» — «Эпоха европейской гармонии закончилась».

В нем говорится так: «Когда восточные европейцы, наконец, вырвались из-под контроля Советского Союза, они мечтали стать европейцами, что, по их мнению, означало присоединение к ЕС и НАТО. Они создали правительства, которые подражали западноевропейским правительствам. Это был период, когда эти страны находились в поисках искупления, и они полагали, что искупление означает расставание со своим прошлым. Они были увлечены идеей европейца в качестве разновидности человека, а не просто представителя одной из нескольких стран, которые подписали общий договор. Европейцы хотели, чтобы они гармонизировались с остальной Европой, и те очень сильно хотели гармонизироваться.

Прошло почти 30 лет после окончания «холодной войны». Поколение, которое тогда пришло к власти в Восточной Европе и привело свои страны в ЕС, по большей части сошло с политической сцены. Новое поколение жаждет обращения к прошлому. Это — не всегда безупречное прошлое. Но такое же оно у Германии и у любой другой европейской страны. Однако это — их прошлое. И эпоха навязчивой гармонизации с Европой закончилась».

***

