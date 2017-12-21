Частный сектор Астаны планируют газифицировать в 2019 г.

Астана. 21 декабря. КазТАГ — Частный сектор Астаны планируют газифицировать в 2019 году, сообщает медиацентр столичного акимата.

«В столице началась реализация нескольких проектов с использованием природного газа. Всего в Астане будут установлены 6 станций регазификации», — приводит медиацентр слова руководителя управления энергетики Бактыбека Жапаева в ходе брифинга, посвященного состоянию воздушного бассейна столицы.

Отмечается, что в 2018 году компания Global Gas Group построит вторую в столице станцию регазификации сжиженного природного газа (КРСПГГ) «Тельман».

«Инвестору Global Gas Group мы поставили задачу – газифицировать микрорайон Юго-Восток. Они должны построить регазификационные станции «Интернациональная» и «Индустриальная». Одна из этих станций будет установлена в поселке Железнодорожный. И оттуда трубопровод будет протянут до столичного микрорайона Юго-Восток. В настоящее время для станций выделены земельные участки. Микрорайон Юго-Восток будет газифицирован в 2019 году», — сказал Б. Жапаев.

При этом магистральный трубопровод от станции регазификации будет протянут до микрорайона, а подключение к каждому дому будет проводиться отдельно, за счет средств потребителя.

По его словам, цена на газ для потребителя составит Т110 за куб. м. В настоящее время вопрос о субсидировании тарифа по программе государственно-частного партнерства рассматривается в министерстве национальной экономики РК. При положительном заключении цена на газ снизится до Т35 за куб. м.