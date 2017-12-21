Fitch поместило рейтинги Казкоммерцбанка в список Rating Watch «позитивный» после объявления о слиянии

Алматы. 21 декабря. КазТАГ – Международное агентство Fitch Ratings поместило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Казкоммерцбанка и рейтинги приоритетного долга в список Rating Watch «позитивный», следует из сообщения Fitch.

По информации аналитиков, агентство также подтвердило рейтинг поддержки банка «3».

«Статус Rating Watch «позитивный» по долгосрочным РДЭ Казкоммерцбанка отражает потенциальную возможность для кредиторов банка получить риск на более сильную финансовую организацию в случае слияния Казкоммерцбанка со своей материнской структурой — Народным банком Казахстана («ВВ»/прогноз «стабильный»/«bb»)», — говорится в сообщении.

Как напоминает Fitch, 15 декабря 2017 года Народный банк Казахстана объявил о запланированном слиянии с Казкоммерцбанком и ожидает, что слияние будет завершено во 2-й половине 2018 года при условии получения всех необходимых регулятивных одобрений.

Также сообщается, что рейтинги «Народного банка Казахстана» не затронуты запланированным слиянием, поскольку рейтинги банка «уже основаны на консолидированной кредитоспособности группы после приобретения банком Казкоммерцбанка в III квартале 2017 года». «После слияния рыночная доля Народного банка Казахстана увеличится с 18% кредитов сектора и 20% депозитов сектора на самостоятельной основе до соответственно 29% и до 35% на конец III квартала 2017 года», — утверждают эксперты.

«Подтверждение рейтинга поддержки Казкоммерцбанка «3» отражает мнение агентства, что Народный банк Казахстана, вероятно, будет иметь высокую готовность оказать ему поддержку до завершения слияния», — подчеркивается в сообщении.

Также поясняется, что статус Rating Watch «позитивный» по рейтингу приоритетного необеспеченного долга Казкоммерцбанка отражает аналогичный статус по РДЭ банка.

«В случае слияния с Народным банком Казахстана кредиторы Казкоммерцбанка, вероятно, получат риск на более сильную финансовую организацию», — указано в информации.

«Подтверждение рейтинга бессрочного долга Казкоммерцбанка «В» отражает тот факт, что этот рейтинг уже находится на уровне, на котором такой инструмент, вероятно, рейтинговался бы, если бы был выпущен Народным банком Казахстана. Соответственно, Fitch не планирует повышать рейтинг данного инструмента после слияния», — отмечают аналитики.

«Fitch ожидает принять решение по статусу Rating Watch «позитивный» после факта слияния. Fitch планирует повысить долгосрочные РДЭ Казкоммерцбанка и рейтинги приоритетного долга на одну ступень, до уровня рейтингов Народного банка Казахстана, и одновременно отозвать РДЭ, после того как Казкоммерцбанк прекратит существование в качестве отдельного юридического лица. И наоборот, если по какой-либо причине слияние не будет завершено, рейтинги Казкоммерцбанка, вероятно, будут подтверждены на текущем уровне», — полагают аналитики.

По их информации, рейтинг бессрочного долга Казкоммерцбанка после слияния с Народным банком Казахстана, вероятно, будет зависеть от любых изменений рейтинга устойчивости Народного банка Казахстана.

Как сообщалось, присоединение Казкоммерцбанка (Qazkom) к Народному банку завершится после создания необходимых предпосылок и обеспечения сервисной и технологической готовности двух финансовых институтов. Это включает в себя синхронизацию продуктового предложения, банковских процедур и процессов, интеграцию IT-систем и банковской инфраструктуры.

Halyk Group, в которую входят Halyk Bank (Народный банк), Qazkom и Altyn Bank, является одной из крупнейших частных финансовых групп в СНГ по размеру активов. Финансовая группа Народного банка Halyk Group – оперирует в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Halyk Group также представлена в Грузии, Кыргызстане, России и Таджикистане.