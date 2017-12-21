Парламент РК принял кодекс о недропользовании

Астана. 21 декабря. КазТАГ — Оксана Скибан. Депутаты сената парламента РК на пленарном заседании палаты в четверг приняли закон «О недрах и недропользовании» и пакет сопутствующих поправок к нему.

«Целью принятия кодекса является внедрение международной системы стандартов отчетности по запасам полезных ископаемых упрощенного метода заключения контрактов на недропользование, и нацеленного на систематизацию норм законодательства в сфере недропользования для повышения инвестиционной привлекательности отрасли», — говорится в заключении профильного комитета сената.

При этом концепция проекта кодекса предусматривает ряд новелл.

«Это упрощение порядка предоставления права недропользования в сфере твердых полезных ископаемых путем лицензирования и уточнение норм по разрешительным процедурам при подаче заявки на получение лицензии на разведку и добычу; приоритетность экологической и промышленной безопасности при проведении операций по недропользованию; стимулирование инвестиций в сектор переработки твердых полезных ископаемых; передача вопросов регулирования добычи подземных вод в ведение водного законодательства», — перечисляется в заключении.

Также предусматривается обеспечение стабильности условий недропользования путем установления соответствующих положений в нормах, регламентирующих содержание лицензий и контрактов, установление ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных лицензией и контрактом на недропользование.

«Кроме того, определяются объекты, связанные с правом недропользования, и случаи, не требующие получения разрешения компетентного органа на передачу права недропользования; предусматривается использование понятия «общераспространенные полезные ископаемые» вместо термина «базовые строительные материалы», а также уточнения перечня; рассмотрение вопросов местного содержания в операциях по недропользованию и другие вопросы», — отмечается комитетом.

Также депутаты принял сопутствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам недропользования». Целью данного документа является приведение в соответствие действующего законодательства с нормами проекта кодекса «О недрах и недропользовании», вносятся изменения и дополнения в 16 законодательных актов, в том числе в 6 кодексов и 10 законов РК.