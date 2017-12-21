Новый Таможенный кодекс принял парламент Казахстана

Астана. 21 декабря. КазТАГ – Оксана Скибан. Депутаты сената парламента на пленарном заседании приняли закон «О таможенном регулировании в РК» и пакет сопутствующих поправок к нему.

«Целью законопроекта является приведение в соответствие Кодекса РК «О таможенном регулировании в РК» с положениями Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», — говорится в заключении профильного комитета сената в четверг.

Отмечается, что проектом кодекса регламентируются положения о таможенных платежах, налогах, специальных антидемпинговых, компенсационных пошлинах, а также нормы по исчислению таможенных платежей, возникновению и прекращению обязанности по уплате, сроков уплаты таможенных пошлин и налогов, обеспечению исполнения обязанности по их уплате и взысканию.

«Законопроектом регулируется порядок совершения таможенных операций, связанных с прибытием и убытием товаров на таможенную территорию ЕАЭС, с подачей и отзывом таможенной декларации, с выпуском товаров. Также регламентируются таможенные процедуры, включая таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, для экспорта, таможенного транзита, таможенного склада, свободной таможенной зоны и других», — поясняется в заключении.

Наряду с этим, по данным комитета, законодательно устанавливаются особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу ЕАЭС таких категорий товаров как транспортные средства международных перевозок, международные почтовые отправления, товары, перемещаемые трубопроводным транспортом и линиям электропередач, и многое другое.

Проект кодекса определяет случаи освобождения декларанта от административной ответственности. Регламентирован таможенный контроль. Вводятся нормы, касающиеся деятельности лиц в сфере таможенного дела и уполномоченных экономических операторов.

«Кроме того, кодексом предусматриваются новые приоритетные направления в сфере таможенного регулирования. А именно: возможность подачи таможенной декларации в электронном виде без предоставления таможенному органу сопутствующих документов; уплата таможенных платежей путем внесения авансовых платежей; использование механизма «единого окна» информационного взаимодействия госорганов», — указывается в заключении.

На пленарном заседании депутаты приняли также сопутствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам таможенного регулирования». Целью документа является приведение в соответствие законодательства Казахстана с положениями кодекса «О таможенном регулировании в РК». Вносятся изменения и дополнения в 35 законодательных актов РК – в частности, в Уголовный, Предпринимательский, Экологический и Бюджетный кодексы и другие.

Напомним, новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступает в силу с 1 января 2018 года.