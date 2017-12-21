«Шукеевская эра» в «Самруке»: от банков до трансформации». «Новый Налоговый кодекс: перемен много, толку мало». «Будущее уже наступило, или о новой искренности». «Шахтерское айкидо»

Сетевой Казахстан. 21 декабря 2017г.

FORBES . KZ . ««Шукеевская эра» в «Самруке»: от банков до трансформации» — От вице-премьера до вице-премьера… Шесть лет в биографии государственного управленца Умирзака ШУКЕЕВА занимает руководство крупнейшим фондом страны. Стоять у руля, пусть и государственного, но все-таки бизнеса – дело совершенно отличное от руководящих постов в правительстве. Удалась ли ему эта роль?

«Победы и поражения Аскара Мырзахметова» — Отмена субсидий, «война» с пшеницей, подорожание мяса, расцвет чечевицы – всем этим запомнился короткий период пребывания Аскара МЫРЗАХМЕТОВА в должности министра сельского хозяйства Казахстана.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Стремительно опаздывающий кодекс» — Новый Налоговый кодекс: перемен много, толку мало. И вообще, если послушать малых предпринимателей, никто из них не оспаривает прогрессивную сущность следующих и следующих нововведений, жалуются только на… замороченность… К тому же (а вот это и есть самый жалобный момент в стенаниях бухгалтеров малого бизнеса) не выбиваться из многочисленных и постоянно совершенствуемых требований Налогового кодекса — задача очень-очень непростая.

«В новый год — с новой пенсией» — Думаю, многие из вас уже слышали, что с 1 января 2018 года изменится порядок выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Давайте разбираться в том, как это будет происходить.

«Хотели как люди» — Совсем рядом с крупнейшим мегаполисом Казахстана назревает социальный взрыв такой силы, что рядом с ним шаныракская трагедия 2006 года покажется детским лепетом. Около 600 семей, на законных основаниях купивших участки в микрорайоне “Куат” (в народе “Жана Алем”) поселка Отеген батыр в Илийском районе Алматинской области, могут остаться без крыши над головой из-за нарушений, допущенных местным акиматом при выделении земли под индивидуальное жилищное строительство.

KAPITAL . KZ . «Кризис отменяется?» — Выход из предыдущего кризиса, однако, оказался более продолжительным, чем ожидалось. «Капитал.kz» попросил экспертов оценить, насколько велики предпосылки возникновения кризисных явлений в мировой экономике и каким может быть гипотетическое влияние на казахстанскую экономику.

KURSIV . KZ . «Тамара Дуйсенова: «В большинстве регионов Республики сохраняется проблема занятости»» — Количество участников «Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» достигло 527 тысяч человек, из них 50% — жители сёл. За 11 месяцев текущего года трудоустроено 409 тысяч казахстанцев, из них 279 тысяч на постоянные рабочие места.

TENGRINEWS . KZ . «Дорогие лекарства: Кому платят — тот и заказывает музыку» — В обществе всерьез озабочены завышенными ценами на лекарства, поскольку это напрямую касается здоровья и социальных прав граждан. Свое мнение по поводу сложившейся ситуации высказывает известный профессор медицины Алмаз ШАРМАН — Что касается компании «СК-Фармация», то еще в период ее создания лет десять назад многие эксперты и бизнесмены предсказывали, что единый квази-государственный дистрибутор лекарств погрязнет в бюрократии и коррупции. Имеется другая сторона проблемы ценообразования на лекарства, которая, как мне представляется, достойна серьезного обсуждения. Помнится, на одной медицинской конференции в Алмате заветным подарком для участников было сувенирное хрустальное сердце от Swarovski. После этого не стоит удивляться, почему лекарства у нас такие дорогие: весь этот «фейерверк» — за счет клиентов.

SAYASAT . ORG . Бауржан ТОЛЕГЕНОВ – «Шахтерское айкидо» — Завершившаяся забастовка на шахтах «АрселорМиттал Темиртау» стала третьей за последние 28 лет масштабной стачкой карагандинских угольщиков. За эти годы причины шахтерских протестов не изменились – это условия труда и зарплата. А вот забастовочные поводы эволюционируют. Если в 1989 году шахтеры вышли на забастовку из-за голода, а в 2006 году, после гибели 41 человека на шахте им.Ленина, горняков вывел на площадь страх, то в 2017 году горняки уже осознанно и по-взрослому заявили о своих требованиях. Чем еще удивили шахтеры своей последней забастовкой, а какие «фишки» из своего прошлого опыта они подтвердили на этот раз?

MATRITCA . KZ . Талгат КАЛИЕВ – «Будущее уже наступило, или о новой искренности» — Самым важным становится воспитание. Мир стал прозрачен. Главной ценностью становится не материальный капитал, а репутация. Благодаря социальным сетям, каждый стал принудительно публичен. Уже сегодня невозможно сотворить и успешно эксплуатировать ложный имидж политика. Обман раскроется быстро. На повестку выносится концепция новой искренности. Не следует пугаться и этого. Напротив, социализация должна быть комплексной и неделимой — в виртуальном и реальном мирах. Личности, не развитые в виртуальном контексте рискуют оказаться менее конкурентны.

«Кадровая революция в Казахстане: Проблема не в том, кто будет на коне, а кого бросят под копыта» — Политолог Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ — Ведь глубинная суть проблемы не в том, кто станет транзитным президентом, а кто настоящим преемником, не в том, кто из правящей верхушки в итоге будет на коне, а кого бросят под копыта. Главное заключается в тех магистральных путях по которым пойдет наше экономическое развитие и, соответственно, развитие гражданских, политических институтов и органов власти – именно от этого зависит и наша общая судьба и судьба Казахстана как государства. Пока, к сожалению, ощутимых подвижек в этом направлении нет, за исключением декларативных программ и концепций в духе модернизации общественного сознания.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Казахстан-2017: Фактор Аблязова и стресс-тест для агитпропа» — Фактор АБЛЯЗОВА незамедлительно начал сказываться на внутриполитической обстановке в стране. Сначала последовало задержание бывшего главы КНБ Нуртая ДУТБАЕВА, с которым, как поговаривают, Аблязов был на короткой ноге и который использовал последнего для решения собственных задач… В июне был задержан известный бизнесмен, директор компании «КазСтройСтекло» Муратхан ТОКМАДИ, которого молва также связывала с именем Аблязова… Между тем беглый олигарх начал активно осваивать пространство социальных сетей и приобретать навыки политического блогерство.

365 INFO . KZ . «5 факторов, которые ослабят тенге в 2018 году» — Девальвационные процессы продолжаются: тенге может рухнуть уже к середине 2018 года. Нефть по-прежнему остается основным фундаментальным фактором для экономики Казахстана, поэтому курс тенге в 2018 году продолжит зависеть от цен на черное золото. Да и в целом, как отмечает Жаныбек АЙГАЗИН, директор Центра исследований прикладной экономики, эта зависимость сохранится в среднесрочной перспективе по крайней мере в ближайшие три года.

«Как присоединялся Казахстан к России на самом деле?» — В последнее время тема присоединения стала объектом многочисленных манипуляций. Считается, что в российском подданстве казахи искали спасения от джунгарских набегов. Но на самом деле врагов у казахов хватало и без джунгар. Сегодня их стараются лишний раз не упоминать — скорее всего, из соображений политкорректности. Зато всяческих мистификаций и спекуляций относительно российской политики в последнее время появилось предостаточно. Об этом рассказывает историк и политолог Булат СУЛТАНОВ.

AZATTYQ . ORG . «Казахские писатели внутри Большого террора» — Как разворачивалась травля казахских писателей, записанных в годы сталинских репрессий в число «врагов народа», и как в то время навешивались ярлыки? Корреспондент Азаттыка пролистал подшивки казахстанских газет, изданных в 1937 году.

CARAVAN . KZ . «Меня били в область паха в присутствии полиции – откровения Мурата Телибекова» — Глава Союза мусульман Казахстана был не только задержан 19 декабря представителями правоохранительных органов Алматы, но еще и избит неизвестными.

«Экологическая катастрофа в Астане: что происходит и что делать» — Несколько дней подряд пользователи соцсетей публиковали посты с жалобами на смог, окутавший Астану. Горожане предположили, что причина его появления — частный сектор, который отапливается углем. Также жители попросили как можно быстрее газифицировать столицу.

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