Парламент РК принял поправки по вопросам информации и коммуникаций

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Астана. 21 декабря. КазТАГ — Оксана Скибан. Депутаты сената парламента РК на пленарном заседании палаты в четверг приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам информации и коммуникаций».

«Проект закона направлен на обеспечение правового регулирования общественных отношений в области средств массовой информации (СМИ), телерадиовещания, информатизации и связи, информационной безопасности», — говорится в заключение профильного комитета сената.

Как отмечается, в ходе работы рабочей группы над законопроектом, депутатами внесены поправки, направленные на уточнение отдельных норм и улучшение содержания законопроекта.

«В частности, в кодекс об административных правонарушениях в части «смягчение ответственности за нарушение порядка объявления выходных данных» (отмена штрафа); исключения компетенции территориальных подразделений, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства РК в области СМИ», — указывается в заключении.

Кроме того, поправки предусмотрены в законе «О СМИ» в части конкретизации случаев, при которых СМИ не требуется получение согласия гражданина на публикацию изображения.

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«Также в части уточнения порядка распространения и передачи опровержения в случаях закрытия теле-, радиопрограммы; сокращения срока предоставления ответа обладателями информации на запросы СМИ по вопросам, не входящим в официальные сообщения, с 15 календарных дней до 7 рабочих дней; уточнения сроков публикации или передачи ответа гражданина в СМИ; установления обязанностей уполномоченных государственных органов по предоставлению СМИ официальных сообщений о текущей ситуации при нарушении условий жизнедеятельности населения в течении трех часов с момента наступления события», — поясняется комитетом.

Вместе с тем предусматриваются изменения и дополнения в закон «О рекламе» в части определения объема размещаемой рекламы на теле-, радиоканалах на казахском, русском и других языках; в закон «О телерадиовещании» по вопросам: ретрансляции теле-, радиоканалов, теле-, радиопрограмм; совершенствования процедур перехода на цифровое эфирное телерадиовещание посредством введения поэтапного перехода по готовности регионов; в законы «О связи», «Об органах национальной безопасности», «Об информатизации» по вопросам: разграничения функций и полномочий между министерством информации и коммуникаций и министерством оборонной и аэрокосмической промышленности; создания вертикали национальной системы реагирования на угрозы информационной безопасности.

«Предлагаемые изменения направлены на усиление механизмов защиты прав граждан в информационной сфере; совершенствование деятельности СМИ и телерадиовещания, увеличение возможностей по доступу к информации, обеспечение информационной безопасности. Вышеуказанные поправки депутатов были поддержаны заключениями правительства РК от 14 и от 16 ноября 2017 года. Законопроектом предусматривается внесение поправок в 6 кодексов и 16 законов РК», — информируется в заключении.

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