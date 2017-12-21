Спецпосланник генсека ООН примет участие в переговорах по Сирии в Астане

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Алматы. 21 декабря. КазТАГ — Специальный посланник генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) по Сирии Стаффан де Мистура 22 декабря примет участие в восьмой международной встрече по Сирии в Астане, пишет ТАСС.

«Стаффан Де Мистура прибудет в Астану завтра (22 декабря — КазТАГ) утром. Сегодня у него запланированы встречи в Москве», — сказал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков в четверг.

Примут участие в переговорах в казахстанской столице, как отметили в МИД РК, и представители вооруженной сирийской оппозиции.

«Все делегации участников переговоров прибыли в Астану. В делегации сирийской оппозиции более 20 человек. Все они прибыли», — добавил А. Жайнаков.

Как сообщалось ранее, восьмой раунд переговоров по Сирии начался в четверг в столице Казахстана. В повестке встречи значится принятие положения о рабочей группе по обмену задержанных лиц, тел погибших между сторонами конфликта. Планируется утверждение заявления о гуманитарном разминировании, включая объекты ЮНЕСКО в Сирии.

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Страны — гаранты режима прекращения огня в Сирии — Россия, Иран и Турция, — как ожидается, рассмотрят и инициативу созыва Конгресса сирийского национального диалога.

Пленарное заседание на переговорах в Астане пройдет 22 декабря.

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