Генеральный секретарь КФФ Аубакиров подал в отставку

Алматы. 23 декабря. КазТАГ — Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Каныш Аубакиров подал в отставку, сообщается на сайте организации.

«Генеральный секретарь КФФ К. Аубакиров с 1 января 2018 года подал в отставку по семейным обстоятельствам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до заседания исполнительного комитета КФФ исполняющим обязанности генерального секретаря КФФ назначен Азамат Айтхожин.

Казахстанская федерация футбола — организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Казахстане. Штаб-квартира находится в Астане. Занимается организацией национального чемпионата, сборных страны, поддержкой, развитием и популяризацией всего футбола в целом.